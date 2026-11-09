Suudi Arabistan Milli Takımı, Malili orta saha oyuncusu Mohamed Doumbia'nın uzun süren sakatlık nedeniyle verdiği aranın ardından pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara dönmesiyle önemli bir moral buldu; bu gelişme, özellikle takımın orta saha seçeneklerini güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, müsabakaların yeniden başlamasından önce teknik ekibe ek seçenekler sunuyor.

Doumbia'nın dönüşü yaklaşık 8 aylık bir aradan sonra geldi. Oyuncu, geçtiğimiz mart ayında Suud-ül Harameyn-iş Şerifeyn Kupası müsabakaları kapsamında oynanan Al-Khaleej maçında ön çapraz bağda kopma yaşamış, bu sakatlık cerrahi operasyon ve uzun bir rehabilitasyon programı gerektirmişti.

Oyuncu, Fransa'nın Lyon kentinde tedavi ve rehabilitasyon programına tabi tutuldu; iyileşmenin temel aşamalarını başarıyla geride bırakarak takımla birlikte antrenmanlara döndü ve fiziksel ile teknik hazırlığını tam anlamıyla geri kazanmayı hedefleyen yeni bir evreye başladı.

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Takımla birlikte antrenmanlara katılmasına rağmen Doumbia'nın maçlara dönüşü aceleye getirilmeyecek. Teknik ekip, uzun süren aranın ardından oyuncuyu büyük fiziksel baskılara maruz bırakmamak için ona temkinli yaklaşıyor ve antrenman yüklerini kademeli olarak artırma eğiliminde.

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Oyuncunun dönüşü, Kolombiyalı Richard Ríos'un ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak olmasıyla ayrıca önem kazanıyor; bu durum, Doumbia'nın yeniden kazanılmasını, Suudi Arabistan'ın orta sahadaki eksikliği telafi etmek için başvurabileceği çözümlerin bir parçası haline getiriyor.

Teknik ekip, oyuncunun önümüzdeki haftalarda eski seviyesine dönmesini umuyor. Resmi karşılaşmalardaki yer alışı ise antrenman yüklerine verdiği tepkiye ve fiziksel durumunun değerlendirilmesine göre belirlenecek; önümüzdeki aralık ayı içinde kademeli olarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.