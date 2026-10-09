Nijeryalı İttihad forveti George Ilenikhena'nın, Roshn Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Hilal derbisine hazır olduğu haberinin yayılmasıyla birlikte, bazıları Faslı Youssef En-Nesyri'nin ilk 11'de yer almayacağı görüşünde.

İttihad, Roshn Ligi'nde 17 puanla ikinci sırada yer alıyor; lider Hilal'in bir puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, karşılaşmayı her iki takım için de daha zorlu hâle getiriyor.

Ayrıca okuyun: Donis'in görevden alınması: Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şampiyonluğu sadece bir tesadüf müydü?

İttihad'ın son dönemine bakıldığında, genç Alman teknik direktör Jens Winzig'in hücum hattında En-Nesyri ile Ilenikhena'yı birlikte sahaya sürdüğü görülüyor; bunun nedeni ise ikilinin rakip savunma hattı üzerinde baskı kurma konusunda üstlendiği dikkat çekici roller.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ITT

Gol yollarında da En-Nesyri son dönemde formunu belirgin bir şekilde geri kazanmayı başardı; farklı kulvarlarda oynadığı 9 maçta 4 gol kaydetti ve bir de asist yaptı.

En-Nesyri'nin ilk 11'de tek başına da yer alması mümkün; özellikle Winzig'in George Ilenikhena'yı en baştan riske atmaktan çekinebileceği, bu nedenle de ona belirli bir süre vereceği düşünülüyor.

Dolayısıyla En-Nesyri, geçen sezon yaşadığı zorlu bir dönemin ve ayrılması yönündeki taleplerin ardından, İttihad kadrosunun vazgeçilmez bir dayanağı hâline geldi. Varlığı, "El-Amid"e derbide büyük bir güç katacak.



