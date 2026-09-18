Mike Verweij, NEC’nin Mitchel Bakker’in transferi için harekete geçmesinin akıllıca olacağını düşünüyor. De Telegraaf gazetecisi, Nijmegen ekibinin Juventus deplasmanında aldığı acı verici 5-0’lık yenilginin ardından bonservisi elinde olan kanat beki olası bir takviye olarak gösteriyor.

NEC, perşembe akşamı Torino’da Avrupa’da çaresiz kaldığı bir gece yaşadı. Dick Schreuder’in ekibi her zamanki gibi büyük cesaretle ve önde baskıyla oynamaya çalıştı, ancak savunmada çok büyük boşluklar verdi ve devreye 3-0 geride girdi.

Özellikle savunmanın sol tarafında sorunlar şu anda büyük. Almugera Kabar, Juventus karşısındaki performansının ardından ciddi şekilde eleştiri oklarının hedefinde, Deveron Fonville ve Ahmetcan Kaplan ise sakat.

Schreuder, maçın ardından o pozisyondaki seçenek eksikliğinden yakındı. “Kabar’ı neden oynatmaya devam ediyorum? Çünkü başka hiçbir seçeneğim yok” dedi teknik adam sert bir ifadeyle. “O çocuk daha yeni geldi ve oynamak zorunda kalacak. Kabar zorlanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz.”

Verweij ise tam da bu nedenle NEC’nin Bakker’e bakması gerektiğini düşünüyor. De Telegraaf’ın Kick-off programında “Kabar’ın üstünü tamamen çizmek gerekmiyor” diyor. “Yanılmıyorsam 20 yaşında ve ilk kez böyle bir sahnede oynuyor, üstelik kendisi için çok yeni olan bir oyun düzeninde. Ama çok daha iyi olması gerekiyor ve bu noktada NEC’ye bir önerim var: Mitchel Bakker.”

Bakker, Atalanta ile olan sözleşmesi eylül ayı başında karşılıklı anlaşmayla feshedildikten sonra o tarihten bu yana bonservisi elinde. Verweij, “Sözleşmesini feshettirdi” diye devam etti. “Eğer onu bedelsiz alabiliyorsanız bu ilginç olabilir, çünkü aksi takdirde ligde işler de oldukça can sıkıcı bir hâl alabilir.”

26 yaşındaki Bakker, 2023’ten bu yana Bayer Leverkusen’den transfer eden Atalanta’nın kadrosundaydı. 2024/25 sezonunda Lille’e kiralandı; burada 35 maçta dört gol atıp üç asist yaptı. Geçen sezon ise sakatlık sorunları nedeniyle Atalanta formasıyla sadece bir maç oynadı.

Valentijn Driessen de Verweij’in önerisine sıcak bakıyor. Futbol şefi, “Bakker’in oldukça iyi dönemleri oldu, bu kesinlikle ilginç olabilir” dedi.