Mike Verweij, NEC'nin Mitchel Bakker'ın transferi için harekete geçmesinin akıllıca olacağını düşünüyor. De Telegraaf'ın NEC muhabiri, Nijmegen ekibinin Juventus deplasmanında aldığı can yakıcı 5-0'lık yenilginin ardından bonservisi elinde olan kanat beki olası bir takviye olarak gösterdi.

NEC, perşembe akşamı Torino'da çaresiz kaldığı bir Avrupa gecesi yaşadı. Dick Schreuder'in ekibi her zamanki gibi büyük cesaretle ve önde baskıyla oynamaya çalıştı, ancak savunmada çok büyük boşluklar verdi ve devreye 3-0 geride girdi.

Özellikle savunmanın sol tarafında sorunlar şu anda büyük. Almugera Kabar, Juventus'a karşı oynadığı maçın ardından ağır eleştirilerin hedefi olurken, Deveron Fonville ile Ahmetcan Kaplan sakat durumda.

Schreuder, maçın ardından o mevkideki seçenek eksikliğinden yakındı. “Kabar'ı neden oynatmaya devam ediyorum? Çünkü başka hiçbir seçeneğim yok” dedi teknik direktör son derece sert bir ifadeyle. “O çocuk daha yeni geldi ve oynamak zorunda kalacak. Kabar zorlanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz.”

Verweij, tam da bu yüzden NEC'nin Bakker'a bakması gerektiğini düşünüyor. “Kabar'ın üzerini tamamen çizmek zorunda değilsiniz” diyor De Telegraaf'ın Kick-off programında. “Yanılmıyorsam yirmi yaşında ve ilk kez böyle bir sahnede oynuyor, üstelik onun için çok yeni bir oyun anlayışında. Ama çok daha iyi olması gerekiyor ve bu açıdan NEC için bir önerim var: Mitchel Bakker.”

Bakker, Atalanta ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesinin ardından eylül ayının başından bu yana bonservisi elinde. “Sözleşmesini feshettirdi” diye devam etti Verweij. “Eğer onu bedelsiz alabiliyorsanız, bu ilginç olabilir, çünkü aksi takdirde ligde de işler zaman zaman çok can sıkıcı bir hâl alabilir.”

26 yaşındaki Bakker, 2023'ten bu yana Bayer Leverkusen'den transfer eden Atalanta'nın kadrosunda yer alıyordu. 2024/25 sezonunda Lille'e kiralandı; burada 35 maçta dört gol attı ve üç asist yaptı, geçen sezon ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Atalanta formasıyla sadece bir maç oynadı.

Valentijn Driessen de Verweij'in önerisine sıcak bakıyor. “Bakker'in oldukça iyi dönemleri oldu, bu kesinlikle ilginç olurdu” dedi futbol şefi.