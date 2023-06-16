Adana Demirspor’un eski yıldızı İsviçre’de tanınmamak için Pikachu kılığında girdiği partide tanınca sportif direktöre yumruk attı.

Adana Demirspor’da teknik direktörlüğünü yapan vatandaşı Vincenzo Montella ile yaşadığı problemlerin ardından İsviçre’nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli’nin bu takımdaki macerası da bir yıl sürdü. Takımdan ayrıldığı açıklanan İtalyan golcünün transferi bir hata olarak nitelendirilirken, Balotelli’nin Sion’da çok sayıda skandala imza attığı belirtildi.

Adana Demirspor formasıyla 31 maçta 18 gol attıktan sonra 2.6 milyon euro karşılığında Sion’a transfer olan Balotelli, Kasım ayında oynanan Basel maçında taraftarlara orta parmağını göstermesi nedeniyle federasyondan ceza almış ve İsviçre Ligi’nin adaletsiz ve yolsuzluk içerdiğini öne sürmüştü.

Pikachu kılığına girdi

Balotelli’nin bu ülkedeki skandalları bununla da sınırlı kalmadı.

Bir sonraki ay Marbella’daki kampta sarhoş olan ve takım arkadaşlarından otel odasına kadın çağırmalarını isteyen Balotelli, son olarak bir partide arbede yaşadı.

Yerel basından Blick’te yer alan habere göre Sion’un sportif direktörü Barthelemy Constantin ile birlikte bir partiye katılan Balotelli, tanınmamak için partiye Pikachu kılığında girdi ancak hemen tanınması üzerine çıkan gerginlikte yanlışlıkla Constantin’in suratına yumruk attı.