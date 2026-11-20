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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: Bayern Münih'in hücumdaki sakat oyuncular listesi uzun. Bu yüzden Noah Codjo-Evora, 1. FC Köln karşısında ilk maçına çıktı.

19 yaşındaki forvet, 1. FC Köln ile 1-1 (1-1) biten maçta ilk kez bir resmî maç için A takım kadrosuna alındı. 1,94 metre boyundaki oyuncu normalde gollerini, savunma efsanesi Dante'nin çalıştırdığı Bayern'in amatör takımında atıyor.

Codjo-Evora, 87. dakikada orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic'in yerine oyuna girdi. Böylece yalnızca ilk kez A takım kadrosuna alınmakla kalmadı, A takımla ilk resmî maçına da çıktı.

Genç oyuncu, Regionalliga'da 14 maçta dört gol ve bir asist kaydetti. Youth League'de ise Kırmızılar'ın takımı için dört maçta bir gol attı. Sözleşmesini daha iki hafta önce 2030'a kadar uzatmıştı.

IMAGO

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Bayern Münih, Noah Codjo-Evora hakkında ne diyor?

Gençlik departmanı direktörü Michael Wiesinger, sözleşmenin imzalanmasının ardından, "Noah, bizdeki ilk iki yılında sakatlıklarla mücadele etti. Ancak şu anda istikrarlı performansıyla amatör takımımızın ve Youth League takımımızın değişmez oyuncularından biri" diyerek onu övdü.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

"Gelişim potansiyelinin henüz tükenmediğine inanıyoruz. Bu nedenle yetişkin futbolundaki sonraki adımlarını bizimle birlikte atacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Fransız vatandaşlığının yanı sıra Portekiz vatandaşlığına da sahip olan Codjo-Evora, 2024 yazında FC Annecy'den Isar kıyısındaki Münih'e transfer oldu. Ancak sakatlıklar nedeniyle Münih'teki ilk iki yılında yalnızca 31 maça çıkabildi.