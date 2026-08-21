İspanya Hakem Komitesi, İspanya La Liga'nın ikinci haftası kapsamında yarın cumartesi akşamı "RCDE" Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Espanyol karşılaşmasını yönetmek üzere Jose Maria Sanchez Martinez'i görevlendirdiğini açıkladı.

Bu maç, açılış haftasındaki müsabakası ertelenen Real Madrid'in La Liga'nın yeni sezonundaki ilk çıkışı olacak.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Murcia doğumlu Sanchez Martinez, İspanya'nın birinci ligindeki en önemli hakemlerden biri olarak kabul ediliyor ve bu yaz Dünya Kupası'nda görev alması için güçlü bir aday olmuştu; ancak sonunda tercih hemşehrisi Alejandro Hernandez Hernandez'den yana kullanıldı.

Espanyol ile Real Madrid arasındaki ikinci maç

Cumartesi günkü karşılaşma, Sanchez Martinez'in La Liga'da yönettiği Espanyol-Real Madrid maçları sicilinde 2 numarayı taşıyor.

İlk karşılaşma 27 Şubat 2018'de oynanmış ve Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a karşılıksız bir golle mağlup olduğunda bu maç kraliyet ekibi için kötü bir hatıra bırakmıştı.

Yeni maç, Sanchez Martinez'in bu sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından birini zaten yönetmiş olmasının ardından, hakemin La Liga sezonunun başlangıcına denk geliyor.

Sanchez'in düdüğüyle en fazla sahaya çıkan takım Real Madrid

Real Madrid, Sanchez Martinez'in La Liga'da en fazla maçını yönettiği takım konumunda; hakem, kraliyet ekibinin 42 maçında görev aldı.

Real Madrid onun yönetiminde 27 galibiyet elde ederken, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Real Madrid'in bu hakemin yönetiminde çıktığı son maç, geçen sezonun 37. haftasında olmuştu; kraliyet ekibi mayıs ayında "Ramon Sanchez Pizjuan" Stadı'nda Sevilla'yı karşılıksız bir golle mağlup etmişti.

Bundan önceki karşılaşma ise Real Madrid'in 30. haftada Real Mallorca'ya yenilmesiyle sonuçlanmıştı; bu, kraliyet ekibinin lig şampiyonluğu yarışındaki umutlarını kaybetmeye başladığı maçtı.

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Espanyol olumlu sicilini sürdürmenin peşinde

Diğer tarafta ise Sanchez Martinez, La Liga'da Espanyol'un 13 maçını yönetti; bu maçlarda takım 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Espanyol'un onun yönetimindeki son maçı geçen sezonun 15. haftasında olmuştu; takım kendi sahasında Rayo Vallecano'yu karşılıksız bir golle yenmişti.

Espanyol, Sanchez ile olumlu bir hatıra taşıyor; zira onun yönetiminde çıktığı son üç maç galibiyetle sonuçlandı.

Espanyol-Real Madrid karşılaşmasında video yardımcı hakem "VAR" görevini ise Jorge Figueroa Vazquez üstlenecek.

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