Tanganga'nın tecrübesizliği Tottenham'ı yaktı

Crystal Palace karşısında şok bir yenilgi alan Tottenham’da yenilginin faturası genç oyuncuya çıktı.

Premier Lig’e üçte üç yaparak giren Tottenham, ilk yenilgisini Crystal Palace deplasmanında 3-0’lık skorla aldı.

Japhet Tanganga’nın mücadele 0-0 devam ederken oyundan atılması maçın kaderini değiştiren an oldu. 53. dakikada Wilfried Zaha ile yaşadığı gerginliğin ardından ilk sarı kartını gören Tanganga, yalnızca beş dakika sonra Ayew’e yaptığı müdahaleyle takımını 10 kişi bıraktı.

BT Sport için maçı yorumlayan Premier Lig efsanesi Rio Ferdinand, Tanganga’nın gördüğü kırmızı kartı tecrübesizliğe bağlarken, takım arkadaşlarının genç oyuncuyu sakinleştirmekte yetersiz kaldığını söyledi.

“Kargaşanın ardından birileri Tanganga’yı oradan uzaklaştıracak mı diye baktım. Takımdan birilerinin onu sakinleştirmesi gerekiyordu.”

“Tecrübesizlik bir anlık öfkeyle birleşti. Bunu atlatacaktır, ama bugün ağır bir bedel ödediler.”

Neler yaşandı?

Ligin en tehlikeli hücumcularından Wilfried Zaha karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan Tanganga, 52. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Zaha’yla karşı karşıya kaldı.

Zaha kendisini sert bir müdahaleyle iterek yere düşüren Tanganga’ya sert tepki gösterdi ve bir anda ortalık karıştı. Hakem hem Zaha’yı, hem de Tanganga’yı sarı kartla cezalandırdı.

Dakikalar sonra Ayew’e riskli bir müdahalede bulunan Tanganga, ikinci sarı kartını görerek Tottenham adına adeta yenilgiyi hazırlayan isim oldu.

75’te Zaha’nın penaltı golüyle öne geçen Crystal Palace, Edouard’ın 84 ve 90+2’de attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İlk 11'e yerleşti

Bu sezon ligdeki dört maça da ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki stoper, Tottenham’ın ilk üç maçta kalesini gole kapatmasında önemli pay sahibiydi.

Tottenham altyapısından yetişen Tanganga, ilk olarak 2019/20 sezonunda A takıma yükselmişti. İlk iki sezonunda Premier Lig’de altışar maçta görev yapan Tanganga, Toby Alderweireld ve Juan Foyth’un takımdan ayrılmasıyla bu sezon Nuno Espirito Santo’nun ilk 11’deki tercihi oldu.

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