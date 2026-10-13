30 yılı aşan bir aradan sonra Formula 1 Dünya Şampiyonası, Afrika kıtasına dönmeye hazırlanıyor. Ancak adres, bazılarının zihninde Tanca yakınlarında önerilen pist projesiyle birlikte yer etmiş olan Fas değil; önümüzdeki on yıl içinde yeni bir yarışa ev sahipliği yapmak üzere resmi anlaşmayı elde eden Ruanda olacak.

Formula 1, bugün resmi internet sitesi üzerinden, Afrika Grand Prix'sinin Ruanda'da düzenlenmesi için on yıl süreli bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Yarışın, şampiyona takvimine 2030'ların başında katılması bekleniyor.





Bu adım, şampiyonanın 1993'ten bu yana, yani Güney Afrika'daki Kyalami pistinin kıta topraklarındaki son Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmasından sonra Afrika'ya ilk dönüşü anlamına geliyor.

Resmi açıklamaya göre yarışlar, başkent Kigali'nin yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Bugesera bölgesinde ve yeni Kigali Uluslararası Havalimanı'nın yanında inşa edilmesi planlanan yeni bir pistte düzenlenecek.

Pistin, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun belirlediği birinci sınıf standartlara uygun şekilde geliştirilmesi; bölgenin doğasından ve yükselti farklarından yararlanılarak hem zorluk hem de seyir keyfini bir arada sunan özgün bir parkur ortaya çıkarılması bekleniyor.



Formula 1 neden Ruanda'yı seçti?

Bu adım, Formula 1'in küresel yayılımını genişletme ve yeni taraftar kitlelerine ulaşma stratejisinin bir parçası. Şampiyona, Afrika'da 100 milyondan fazla taraftarı bulunduğunu belirtiyor; Sahra Altı Afrika bölgesindeki ana pazarlar ise genç bir taraftar tabanına sahip, zira taraftarların yaklaşık yüzde 60'ı 35 yaşın altında.

Ruanda da yarışa ev sahipliği yaparak spor ve turizm etkinlikleri için uluslararası bir destinasyon olarak konumunu güçlendirmeye, yatırım çekmeye, iş imkânları yaratmaya ve yerel insan kaynağını geliştirmeye bel bağlıyor.

Formula 1'in başkanı ve icra kurulu başkanı Stefano Domenicali, Afrika'ya dönüşün şampiyona için uzun vadeli bir hedef olduğunu vurgularken, anlaşmanın tek bir yarış düzenlemenin ötesine geçtiğini; turizm, yatırım ve beceri geliştirme yoluyla sürdürülebilir ekonomik ve sosyal faydalar elde edilmesini de kapsadığını belirtti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise anlaşmayı ülkesinin geleceğine yapılan bir yatırım olarak tanımlayarak, pistin ve yeni uluslararası havalimanının uzun vadede istihdam sağlanmasına, turizmin ve iş dünyasının güçlenmesine katkıda bulunacağını kaydetti.



Tanca projesi ne olacak?

Fas'ın Tanca kenti yakınlarında Formula 1'e ev sahipliği yapabilecek bir pist inşa edilmesi projesi, entegre bir turizm ve eğlence kompleksi geliştirme vizyonu kapsamında daha önceki raporlarda ilgi uyandırmıştı.

Ancak mevcut bilgilere göre proje, Fas'a şampiyona etaplarından birine ev sahipliği yapma hakkını veren resmi bir açıklamaya ulaşmadı.

Böylece tüm gözler, Formula 1 ile resmi anlaşmayı elde eden Afrika destinasyonu olarak Ruanda'ya çevriliyor. Açılış yarışının tarihi, pistin geliştirilmesine dair son detaylar ve yarış hafta sonuna ilişkin planlar ise henüz açıklanmadı.

Bu adım, 1993'ten bu yana uzak kaldığı bir kıtaya dönmeye çalışan şampiyonanın tarihinde yeni bir sayfa anlamına geliyor. Bu dönüşün, motor sporlarının taraftar tabanını genişletmeye ve sporun Afrika'daki varlığını güçlendirmeye katkı sağlayacağı umuluyor.