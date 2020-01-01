Tammy Abraham: Kante, bugüne kadar gördüğüm en sessiz insan

Chelsea'nin genç golcüsü, takım arkadaşı Kante'nin antrenmanlardan önce satranç oynamayı sevdiğini söyledi.

Bristol City, Swansea ve Aston Villa'da kiralık geçirdiği sezonların ardından bu sezona formasıyla başlayan Tammy Abraham; Harry Kane, N'Golo Kante, Marcus Rashford ve Michy Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryan Sessegnon ile yaptığı FIFA 20 maçında konuşan Abraham "Harry Kane dünyanın en iyi forveti. Kane ceza sahası içinde topla buluştuğunda herkes rahatlıyor. Çünkü onun gol atacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

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oyuncusu Marcus Rashford'a da övgü dolu sözler söyleyen Abraham "Ona karşı oynadığınızda da, izlediğinizde de neler yaptığını görebiliyorsunuz. Çok yetenekli, iyi ayaklara sahip ve rakip oyuncuları geçmeyi çok iyi biliyor. Onunla milli takımda birlikte oynamayı çok isterim" şeklinde konuştu.

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Chelsea'den takım arkadaşları Abraham ve Batshuayi'ye de değinen genç oyuncu "Kante, bugüne kadar gördüğüm en sessiz insan. Antrenmandan önce telefondan satranç oynar, antrenman bitince de direkt evine gider. Michy'nin ise giyim tarzını çok beğeniyorum. Kendine özgü bir tarzı var. Başka insanların ne düşündüğünü önemsemeyen insanları seviyorum" dedi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 34 resmi maça çıkan Abraham 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.