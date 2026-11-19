Tammy Abraham, Aston Villa'ya kalıcı olarak ancak Ocak 2026'da döndü. Peki 12 ay sonra yeniden ayrılabilir mi? İngiltere millî takımının forveti bu sezon Premier Lig'de çok az süre aldı. Richard Dunne, GOAL'e yaptığı açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun kısa ve uzun vadeli geleceği hakkında önemli kararlar vermesi gerektiğini söyledi.

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Chelsea altyapısından yetişti, İtalya'da da oynadı

Londra doğumlu Abraham, Chelsea altyapısında yetişti ve A takıma yükseldikten sonra Chelsea formasıyla çıktığı 82 maçta 30 gol attı . Bu dönemde İngiltere millî takımına da seçildi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Forma rekabeti, 2021'de başka bir kulübe transfer olma seçeneğini gündeme getirdi. Abraham, alıştığı ortamdan ayrılıp İtalya'ya gitmeye karar verdi. Roma'daki ilk sezonunda 27 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı ancak daha sonra gol sayısı düştü. Bu süreçte AC Milan'da ve Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı.

Emery'nin ileri uçtaki tercihi Jackson

Abraham'ın 2018-19 sezonundaki kiralık döneminde üst lige yükselmesine yardım ettiği Villa, geçen kış transfer döneminde 18 milyon sterlin (24 milyon dolar) karşılığında tanıdık bir ismi Premier Lig'e geri getirdi.

Avrupa Ligi başarısı yaşandı ancak Unai Emery'nin tek santrforlu düzende ilk tercihi Ollie Watkins'ti. Watkins, yaz aylarında Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e transfer oldu fakat Kolombiyalı forvet Nicolas Jackson, Chelsea'den transfer edildi .

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Bunun sonucunda Abraham yedek kaldı ve eylül ortasından bu yana Villa formasıyla Premier Lig'de süre alamadı. İngiltere millî takımıyla 11 maça çıkan oyuncunun, bu yaşta daha düzenli oynaması gerekiyor.

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Abraham'ın ocakta transfer olması gerekiyor mu?

Peki Abraham, tüm bunları göz önünde bulundurarak 2027'nin başında yeniden transfer olmak isteyebilir mi? IrishBetting.ie ile iş birliği kapsamında konuşan eski Villa savunmacısı Dunne, kendisine yöneltilen bu soruya GOAL'e verdiği röportajda şöyle yanıt verdi: “Muhtemelen evet.

“Unai Emery'nin daha hareketli bir forveti tercih ettiği bir dönem geçirdi. Ollie Watkins oradayken ileri uçta gerçekten iyi koşular yapıyor ve tek başına iyi oynuyordu. Nicolas Jackson transfer edildiğinde ise bence başarılı olup olmayacağı konusunda durum biraz yarı yarıyaydı. Bu transfer başarılı mı olacaktı, yoksa Chelsea'de bir süre gördüğümüz Nicolas Jackson'ı mı izleyecektik?

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“Neyse ki Emery, onun iyi oynamasını ve takıma katkı vermesini sağladı. Jackson, savunma hattını tek başına meşgul edebilecek gibi görünüyor. Sahanın her iki tarafına, iki kanala da koşabilmeyi ve bu hareket özgürlüğüyle savunmayı tek başına meşgul etmeyi tercih ediyor gibi.

“Tammy Abraham muhtemelen aynı tarzda bir oyuncu değil. Farklı özellikleriyle çok iyi bir oyuncu. Unai Emery'nin Abraham'a tam olarak uyacak bir oyun tarzı benimsediğini pek görmüyorum.

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“Dolayısıyla kadrodaki bu rolü üstlendiği sürece yedek oyuncu olacağını, ara sıra süre alacağını kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrası, Villa'nın oyuncu bulmanın zor olduğu ocak transfer döneminde onun yerine birini getirip getiremeyeceğine ve Abraham'ın kendi tercihine bağlı.”

2026-27 sezonunda Aston Villa için attığı goller

Abraham bu sezon üç gol atarak geçen sezonun ikinci yarısındaki gol sayısına ulaştı ancak Premier Lig'de henüz gol atamadı . Üç golünü de Carabao Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarında kaydetti.

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Birden fazla kulvarda mücadele ederken dinlenme ve rotasyon önemli olduğundan Villa'nın Güney Amerikalı forvet Jackson'a bir alternatife ihtiyacı var. Ancak Abraham'ın takımda kalıp yedek rolünü üstlenmeyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.