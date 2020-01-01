Tamer Tuna: Süper Lig, Antalya'da tamamlanabilir

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, koronavirüs salgınının sonuçları ve Süper Lig’in akıbeti hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Sabah’a konuşan Tamer Tuna, Süper Lig’in devamı için haziran ve temmuz aylarının en uygun dönem olacağını söylerken, “TFF'nin süreci iyi takip ettiğini, hazırladığı senaryoları gidişata göre revize edeceğini biliyorum. Kalan maçların oynatılması, hem takımların emeklerinin karşılığını alması hem de aldıkları başarıyı gölgelememesi için çok önemli. Bu yüzden maçlar sahada kazanılır veya kaybedilir. Bu sebeple tescile karşıyım. EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı yeni sezonu da düşününce haziran-temmuz en uygun takvim gibi gözüküyor. Lig Antalya'da tamamlanabilir. Tüm takımlar gelir, burada oynarız. Burası futbol oynamaya müsait bir ortam. 8 haftada iş hep birlikte biter” diye konuştu.

"Dünyadaki tüm kulüpler zorlanıyor"

Tüm kulüpler için çok zorlu bir dönem yaşandığına dikkat çeken Tamer Tuna, “Ekonomistlerin ve devlet yöneticilerinin açıklamalarından hareketle daha kötü günler geleceğini öngörebiliyoruz. Tüm dünya kulüpleri zorlanmakta, birçok kulübün maaş ödemelerini yapamadığını, hatta kulüp çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığını biliyoruz. Bunun içindir ki FIFA ve UEFA'nın sorumluluğu daha da ortaya çıkacaktır. Devletimizin ve federasyonumuzun plan, organizasyon ve desteği her şeyden önemli hale geldi. İyi çalışılıyor ve güven verici hamleler olacağını biliyorum. Takımlar ve ülkemiz için bir fırsat olabilir, bunu hep birlikte aşacağız” dedi.

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"Bonservis ve oyuncu maaşları azalacaktır"

FIFA’nın futbolcu sözleşmeleri hakkındaki kararını da yorumlayan genç teknik adam, “8 maçı tamamladıktan sonra oyunculara yeni sezon için kısa bir transfer süreci kalacak. Küme düşecek, lige devam edecek ve Avrupa'da oynayacak takımların zamanları ve ekonomik şartları birçok adaletsizliği getirecek. Takım sayısının artması, daha çok taraftara Süper Lig'in katkı vereceğini düşünmek farklı bir alternatif olabilir. Bundan sonra bonservis ve oyuncu maaşları da azalacaktır. Artık büyük transferler görebileceğimizi düşünmüyorum. Ücretler anormal yükselmişti. Bu kulüplerde ciddi bir düşüş yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.