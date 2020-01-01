Tamer Tuna: Sivasspor'un şampiyon olmasını isterim

Antalyaspor'un teknik direktörü, 1-0 kazanılan Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport-TAV , Demir Grup 'u konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 81. dakikada Veysel Sarı'nın attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

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Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Daha fazla takım

Tuna, maç sonu röportajında "Maçta her şeyi denedik. Gol atamasaydık da bugün Sivasspor'un gol atamadığı tek takım olduk. Bu da güzel. İleriye giden bir performansımız var. Daha yukarıya nasıl taşıyacağımız konusunda çok çalışıyoruz. Hem oyunu iyi oynayıp hem sonucu almak güzel. Sivasspor'u da tebrik ederim. Gerçekten iyi bir takım. İyi oynadığınız dakikalarda dahi sizi tehdit edebiliyorlar. Şampiyon olmalarını çok isterim. Şu an bir başarı hikayesi yok. Başarının başlangıcı var. İyi bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. 14 puandaydık ilk yarıda, 9 maçta 16 puan topladık. Ciddi bir puan bu. Ligin en çok gol yiyen takımıydık, gol atamama sorunumumuz da vardı. Bunların üstesinden gelmek önemli. Ama en önemlisi süreklilik sağlamak" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına değinen başarılı teknik adam "Futbolun içinde ne kadar kalabiliriz? Bu hafta tamamen bu soruna odaklanmıştık. Şu ana kadar ülkemizde bir yaşam kaybı olmadı. İnşallah hiç kimse zarar görmez. Parasal sorunlardan dolayı bu ligi devam ettirmek istiyorlar. Çalışanların ücretleri ödensin. Ne benim ne oyuncuların bir beklentisi var. Yeter ki sağlıklı bir şekilde bu maçları oynayabilelim" şeklinde konuştu.