Tamer Tuna: Ligin en az gol yiyen takımıyız

Tamer Tuna, maç sonrası basın toplantısında, kazanma arzularının üst sevide olduğunu ve erken gol atmalarının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya 'u 4-0 yenen 'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Hücumdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de o pozisyonlarda doğru duruşumuzla ligin en az gol yiyen takımıyız." dedi.

Önceki 6 maçta 2 gol attıklarını anımsatan Tuna, "Tabii ki 6 maçta 2 gol atıp bu maçta 4 gol atmakta kendimizi eleştirdiğimiz bir konuydu ama gidişatımız ve çalışmalarımız bugüne gelişte de ortaya koyduğumuz oyunun gelişimi bizi bu noktaya getirdi." diye konuştu.

Tuna, 7 maçın 4'ünde gol yemediklerini ve ligin en az gol yiyen takımı olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hücumdayken de savunmayı iyi yapabilen, pozisyon versek de o pozisyonlarda doğru duruşumuzla ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu değişebilir ama bu oyunu geliştirerek sürdürürsek daha da mesafe kat edip daha iyi noktaya gelebileceğimizi biliyorum. Tabii ki Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durum, buraya gelirken eksik oyuncuları vardı. Ortaya koydukları oyundaki aslında iyi yönlerini konsantrasyon bozukluğundan avantaja dönüştürememiş olması da belki bizim için artı avantaj sağladı diyebiliriz."

Serdar Gürler'in kullandığı penaltının iptaliyle ilgili bir soruya da Tuna, "Penaltı pozisyonuyla ilgili 2 kere temas zaten kurallara aykırı. Ama o pozisyon doğaçlama olduğu için tartışılabilir mi bunu bilmiyorum. Cüneyt hoca da 2 kez değdi dedi. Bunu ben de gördüm. Vurduktan sonra sol ayağının içine çarpıp yönünü değiştiriyor. Belki ilk vuruş belki gol olmayacaktı. Bu da tartışılabilir. İptal örneği çok eskiden çift vururlardı. Bugüne kadar ilk defa böyle bir olaya şahit oldum." şeklinde yanıt verdi.

Karaman: " 'de başarı cezasız kalmıyor"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da maça çıkmadan önce görevi bıraktıklarını, kulüp başkanı Erol Bedir ile istişare ettikten sonra takımı böyle bir durumda yalnız bırakmamak için maça çıktıklarını söyledi.

Skordan bağımsız maçtan sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Aslında bu Konya maçında başladı. Maç 1-1 iken özellikle tarafıma istifa ve daha sonra oyunculara hakaretler... Aslında Türkiye'de başarı cezasız kalmıyor. Çok net. Bir de bunun içinde başka entrikalar olunca. Bunları burada açıklasam çok farklı gündemlere gidecek. Bir tarafta yönetimin başarısız olmasını isteyenler, bir tarafta 'bu teknik direktörü, takımı yıpratırsak sonra iş yönetime gelir' deyip tribünlerin içerisine girip tribünü yönetenler. Birçok şey var."

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Maçı değerlendiren Karaman, "İlk 45 dakikaya baktığımızda oyuna iyi başladık ama özellikle 40'dan sonra 2 tane gol yedik. Soyunma odasına 3-0 giden bir takımsınız ve birçok eksiğimiz var. Oyuncuları motive etmekte zorlanıyorsunuz. Artık 3-0'dan sonra bu işin taktik yönü kalmadı. Birçok eksikle geldik." ifadelerini kullandı.

Göztepe taraftarını tebrik eden Karaman, rakiplerinin 3-0'dan sonra çok rahat bir oyun sergilediğini bildirdi.

Karaman, takımın menfaati yönünde değerlendirme yapacaklarını sözlerine ekledi.