Tamer Tuna: Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Medipol maçı, kendi yolumuzu çizme ve ligin sonundaki hedeflerimiz açısından en önemli müsabakalardan biri olacak." dedi.

Tuna, Süper Lig'deki son maçlarında ortaya koydukları performans ve 19 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir müsabakasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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Ligde hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Tuna, şöyle konuştu:

"Medipol Başakşehir maçı, kendi yolumuzu çizme ve ligin sonundaki hedeflerimiz açısından en önemli müsabakalardan biri olacak. Çünkü son 3 maçta gösterdiğimiz performans, 10 kişi tamamladığımız iki karşılaşmada elde ettiğimiz puanlar ve İstikbal Mobilya karşısında aldığımız farklı galibiyet, bu mücadeleyi biraz daha önemli hale getirdi. Performansımızı daha yukarı taşıyabileceğimiz önemli bir adım. İyi hazırlandık. Zaten yapımız, karakterimiz, oyun kültürümüz gelişmekteydi. Mücadele gücümüz, bütünlüğümüz, seyirciyle olan o coşku ve hissiyatımız çok iyi seviyede. Milli maç arasından sonra bunları da ileriye taşıyacak şekilde lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

Yeni transferlerle kadro istikrarının sağlandığını vurgulayan Tuna, sezon başı yaşadıkları sancılı dönemin de istikrarsızlıktan kaynaklandığını dile getirdi. Medipol Başakşehir maçında kadroyu bozmamaya çalışacaklarına işaret eden Tuna, zaman zaman sakatlık ve performansa göre farklı değerlendirmelerin olabildiğini ancak iskelet kadrolarının oluştuğunu aktardı.