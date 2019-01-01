Tamer Tuna: Güvenimizi tekrar kazandık

Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Göztepe'de tenik direktör Tamer Tuna, kendilerine olan güvenlerini kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'de 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda 'e konuk olacak 'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var" dedi.

Kazanmanın güzel olduğunu kaydeden Tuna, "Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Daha iyisi olabilir miydi, bugünü görünce tabii ki olabilirdi. Takım adaptasyonu, yeni transferlerimiz, bu takımın geçen seneden gelen yapılanması adına geçiş süreci ilk 4 hafta adına bizim adımıza iyi olmadı. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Kazanma serisine ihtiyacımız var"

Tuna, bunun devamlılığını getirmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

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"Gazişehir Gaziantep maçına öyle hazırlanıyoruz. Bu müsabakada neler yapabileceğimizle alakalı, rakibin 5 haftalık performansıyla ilgili değerledirmeler yapıyoruz. Önemli olan bizim felsefemizi nasıl ortaya koyacağımız. Bunda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bundan geri dönmeden yapabileceklerimizi biliyoruz. Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var."

Tuna, gol atamama üzerindeki baskıyı İttifak Holding maçında hissettiklerini ancak penaltıyla da olsa iyi mücadeleyle müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Tamer Tuna, Kupası'nda Yozgatspor 1959 maçında forma giyen genç oyuncuların gösterdiği performansın önemli olduğunu belirterek, "Yeşil alandaki rekabette hiçbir fark yok. Bunlarla ilgili aşamaları var, daha da olacaktır." diye konuştu.