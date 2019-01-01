Tamer Tuna, Göztepe'deki görevinden istifa etti

Göztepe'de alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'nin başına geçen Tamer Tuna, Anadolu Ajansı' nın haberine göre alınan kötü sonuçların ardından istifa etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Tuna'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Göztepe son olarak sahasında 'ya 4-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Tamer Tuna yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

İzmir ekibi ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.