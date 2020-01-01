Tamer Tuna: Futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe maçının ardından oynadıkları futbol hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında 'yi evinde konuk etti. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı kazansaydık alt taraftaki olayımızı koparabilirdik," diyen Tuna, "15. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin orta sahasına karşı sıkıntı yaşadık. Boşlukları doğru kullanma adına doğru işler yaptık ama ilk yarıya 1-0 mağlup girdik. Maalesef son dakika golüyle berabere bitti. Son 6 maçta, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Ofansif anlamda iyi işler yapıyoruz. Lig devam ediyor. Çarşamba kupa maçı var. Ardından deplasman. Hiç bitmeyecek bir lig ve mücadele var. Bunu bugün ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

"Biz Antalyaspor olarak bütünlüğü iyi bir şekilde ortaya koyduk. Kamp sürecini kısa bir şekilde geçirdik," diyen Tuna, "Takım disiplinimiz üst seviyede. Kaliteli bir takımız. İyi karakterlere sahibiz. Futbolun doğru ve gerçeklerini yapmaya çalışıyoruz. Kolay olmadı ama devam ediyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bunu sürdürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.