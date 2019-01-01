Tamer Tuna: Futbol ortalaması olarak ligin çok üzerindeyiz

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Taraftarımızın bize iç sahada sağladığı motivasyonla maçında kazanmak zorundayız." dedi.

Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık kaybetmeme serilerinin Medipol karşısında son dakikada yedikleri golle sona erdiğini söyledi.

Takım olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

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"Bu haftaki rakibimiz Kasımpaşa, ligin iyi takımlarından. Ligdeki denge tam anlamıyla oturmuş değil. Bizim avantajlı yönümüz hem hücumda hem savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu. Ligin en az pozisyon veren aynı zamanda ceza sahasında en fazla topla buluşan takımlarından birisiyiz. Ancak daha fazla golle buluşup, daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Futbol ortalaması olarak ligin çok üzerindeyiz ama orta sıralardayız, lig puan olarak sıkışmış durumda."

Şimdiye kadar istedikleri puanı alamadıklarını dile getiren Tuna, Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın bize iç sahada sağladığı motivasyonla Kasımpaşa maçında kazanmak zorundayız. Ligin ikinci yarısında kendi stadımızda oynama şansı bulacağız. Takımın hem taraftarımızla o coşkuyu hem orada kendi kültürünü hem takım olgusunu ileriye taşıması hepsi paralel bir bütünlükte ilerleyecek."