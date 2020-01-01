Tamer Tuna: "Biliyoruz ki liglere yarın ara verilecek!"

Antalyaspor teknik patronu, Sivasspor ile oynadıkları karşılaşma öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivassspor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde ses getirecek açıklamalar yaptı.

Maçların seyircisiz oynanmasının üzücü olduğunu belirten Tamer Tuna, "Eşsiz bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç iyi yönetildi, sağlık bakanımız güven sağladı, tedbirler alındı. Umarım bu bizimle de ilgili böyle olur. Birçok oyuncumuz gripten maça çıkamadı. Hemen koronavirüs dememek lazım ama bu süreci yaşadık. Biz taraftarla oynamak istiyor, o sesi ve enerjiyi hissetmek istiyoruz. Tüm futbolcuların kulakları haberlerde, bizler de maçtan ziyade haber kanallarını izliyoruz, öyle bir dönemdeyiz." dedi.

"Biliyoruz ki liglere ara verilecek"

"Alınan önemler için saygı duyuyoruz ama biliyoruz ki yarından sonra bu lige ara verilecek, yani biliyorum!" diyen Tamer Tuna şöyle devam etti: "Doğru tedbirler alındı ama keşke futbolla ilgili kararları alırken bizim aramızdan da birkaç kişiyi çağırsalardı."