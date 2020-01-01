Tamer Tuna: Bazı maçlar tekrar nefes olur

Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna takımından oldukça memnun kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu BtcTurk 'u 2-1 yenen Fraport TAV 'un teknik direktörü Tamer Tuna, 70 dakika 10 kişi oynayıp kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Tamer Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

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Her iki takım için de kritik haftaların olduğu bir dönemden geçtiklerini anlatan Tuna, "Düşme adayı bu kadar takım varken aralarından sıyrılmak bu müsabakalarla oluyor." diye konuştu.

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Tuna, Yeni Malatyaspor'un zaaflarının kendilerinin artıları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim bazı eksik yönlerimiz de onların en önemli gücüydü. 70 dakikayı 10 kişi oynayıp buradan kazanarak ayrılmak güzel. Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Malatya'nın ceza sahası içerisine çok geleceğini biliyorduk. Ceza sahası içinde topla buluşturduğumuzdaki hem reaksiyonumuz hem de oradaki pozisyon alışlarımız harikaydı. Bu anlamda takımımı yine tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size bugün öyle bir gün yaşadık."