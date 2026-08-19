Barcelona, Mısır ekibi Ahli ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Portekizli bek Joao Cancelo'yu yeni oyuncu olarak tanıtmayı başaramadı.

Barcelona, bugün çarşamba günü Spotify Camp Nou Stadı'nda Joan Gamper Kupası kapsamındaki hazırlık maçında Mısır ekibi Ahli'yi konuk etti.

Maç öncesinde Barcelona, bu yaz transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna kattığı yeni İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi tanıttı.

İspanyol gazeteci Victor Navarro, Katalan kulübünün Portekizli bek Joao Cancelo'yu da tanıtmayı planladığını, resmi olarak transferi açıklanmamasına rağmen oyuncunun Spotify Camp Nou Stadı'nda bulunmasının sebebinin de bu olduğunu belirtti.

Navarro, "X" adlı sitedeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Cancelo'nun Rodri'nin ardından tanıtılmaya hazır olduğunu, geçen sezonun ikinci yarısında giydiği 2 numaralı Barcelona formasını üzerinde taşıdığını açıkladı.

Ancak Portekizli bek, kayıt işlemleri tamamlanmadığı için sonunda tanıtılamadan sahayı terk etti. İspanyol takım arkadaşı Lamine Yamal, kendisine neden tanıtılmadığını sormaya çalıştı ama Cancelo öfkeli bir şekilde ayrıldı.

İspanyol gazeteciye göre Barcelona, Cancelo'yu Ahli maçı öncesinde tanıtabilmek için transferi bugün çarşamba günü resmi olarak bitirmek adına tüm çabasını gösterdi ancak bunu başaramadı.

Basında çıkan haberler, Hilal'in Portekizli bekle, kalan alacaklarından feragat etmesi karşılığında bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığını doğrulamıştı.

32 yaşındaki oyuncu, 2024 yazından bu yana Hilal forması giyiyordu ancak geçen sezon takımın yerli oyuncu listesinden çıkarıldı ve sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi.

Cancelo, kiralık dönemi boyunca Katalan takımıyla iyi performanslar sergiledi ve takımın ezeli rakibi Real Madrid'in önünde İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu.