Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, oyuncularına sert bir mesaj vererek Şampiyonlar Ligi’ne kusursuz başlangıç yapmış olmalarının Villarreal’le karşılaştıklarında hiçbir anlam ifade etmeyeceğini vurguladı. Manchester City ve Barcelona karşısında alınan farklı galibiyetlere rağmen İspanyol teknik adam, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olma hedeflerinin önündeki en büyük tehdidin rehavet olduğunu düşünüyor.

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Kusursuz başlangıç tek başına hiçbir şey ifade etmiyor

PSG, son Avrupa serüvenine kusursuz bir başlangıç yaparak lig aşamasının ilk puan tablosunda zirveye yerleşti. Üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip, Manchester City ve Barcelona'yı 4-2'lik skorlarla mağlup etti.

Ancak Estadio de la Ceramica'ya yapacağı yolculuk farklı bir sınav olacak. Villarreal, Avrupa'daki önceki maçında Liverpool karşısında 2-0 öne geçerek hücum gücünü gösterdi, ancak sonunda 4-3 mağlup oldu.

«Kazanmak imkânsız olacak»

Luis Enrique, maç öncesi basın toplantısında son dönemdeki ses getiren galibiyetleri bir kenara bırakıp oyuncularından tam bir mücadele istedi. Takımını, geçmiş başarılarıyla yetinmenin İspanyol rakipleri karşısında kaçınılmaz olarak felaket getireceği konusunda uyardı.

PSG teknik direktörü, «Şimdiye kadarki sonuçların yarınki maçı kazanmamızı sağlayacağını düşünüyorsanız tamamen yanılıyorsunuz. Hırsınız, kararlılığınız ve maç boyunca koşma gücünüz yoksa kazanmak imkânsız olacak» dedi.

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Şöyle devam etti: «Şimdiye kadar zorlu bir fikstürden geçen güçlü bir Villarreal ile karşılaşacağız. Çok iyi bir teknik direktörün yönettiği, çok iyi bir takım. Daha ilk dakikalardan itibaren hazır olduğumuzu ve kazanma hırsına sahip olduğumuzu göstermeliyiz. Geçmiş sonuçların bu maçta hiçbir faydası yok.»

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Geçmiş hatalardan ders çıkarmak

Fransız devi, Avrupa'daki önceki tökezlemelerini tekrarlamaktan kaçınmak istiyor. PSG teknik direktörü, takımının şu anki üstün performansına rağmen güçlü bir başlangıcın hiçbir şeyi garanti etmediğine dikkat çekti.

Luis Enrique, «Geçen yıl da bu sezondaki gibi başladık ama ilk sekizde bitiremedik. Burası Şampiyonlar Ligi. Yarın her senaryoya hazır olmak çok önemli. Geçen yılki lig aşaması performansımızı geliştirmek istiyoruz» uyarısında bulundu.

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İspanya'da kendilerini bekleyen zorlu atmosfere ilişkin ise şunları söyledi: «Bu maça farklı hazırlanmadık. Dikkate alınması gereken önemli noktalar var. Maç veya oyuncular kim olursa olsun her seferinde iyi performans göstermek istiyoruz. Yarın futbolun özünü yansıtan farklı bir statta, harika bir takıma karşı neler olacağını göreceğiz. Baskılarının üstesinden gelmek zor olacak. Bu bir sınav olacak ve bu hoşuma gidiyor. Her şeye dikkat etmeliyiz.»

Villarreal Teknik Direktörü Inigo Perez, La Liga'da şu anda sekizinci sırada bulunan takımı için bu maçı en büyük ölçüt olarak görüyor. Perez, «Yarın oynayacağımız maç, rakibimizin konumu nedeniyle yeterince önemli. Geliştirmekte olduğumuz bu inancı pekiştirmek için son iki yılda bu turnuvada yer alan takımlar arasında daha iyi bir rakip, daha iyi bir ortam olabilir mi?» dedi.

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Paris ekibinin sakatlık sorunları artıyor

PSG, İspanya'daki bu kritik sınava birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Kilit isimler Ousmane Dembele, Marquinhos ve Nuno Mendes bu yolculukta da forma giyemeyecek.

Üstelik hücumda önemli bir oyuncudan uzun süre yararlanamayacak. Khvicha Kvaratskhelia, diz ameliyatının ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine girecek. Oyuncu, Barcelona karşısında alınan son galibiyette ön çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Artan sakatlık sorunları, galibiyet serisini sürdürmek isteyen Luis Enrique'yi kadrosunun gerçek derinliğini sınamaya zorlayacak.