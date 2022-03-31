Tamamı transseksüellerden oluşan TRUK United, İngiliz futbolunda ilk kez Dulwich Hamlet Women ile karşılaşıyor

31 Mart 2022 Perşembe günü, çoğu İngiliz taraftar sabırsızlıkla Premier Lig'in millî aradan sonra dönmesini beklerken futbol, tarihi anlardan birini yaşayacak.

Güney Londra'daki stadyumda Dulwich Hamlet Kadınlar takımı, hazırlık maçında TRUK United FC ile karşılaşacak.

TRUK United, tamamen trans kadınlardan oluşan bir takım ve bu, İngiliz futbolunda bir ilk.

Karşılarında İngiltere 5. Lig ekiplerinden yarı profesonel olan, zorlu bir rakipleri var.

TRUK United oyuncusu olan Paula Griffin için bu maç hem bir emeği hem de bir rüyanın gerçekleşmesini temsil ediyor.

GOAL'e özel olarak konuşan Griffin, şunları söyledi:

"Lucy Clark [TRUK'un kurucusu] ile konuştum ve bunun sezon boyunca düzenleyebileceğimiz bir karşılaşma olabileceğini söyledim.

"Bu aşamaya gelmek biraz zaman aldı. İyi bir zaman bulmaya çalışıyorduk ama lig fikstürleri değişiyordu. Sonunda iyi bir tarih bulmayı başardık.

"Dulwich Hamlet oyuncularının ve yönetiminin bu oyuna verdiği destek beni çok etkiledi.

"30 yıldır kulübün içindeyim ve her türlü işle uğraşıyorum. Kulüp web sitesini yönetiyorum, komitede yer alıyorum, hayır kurumunu yönetiyorum.

"Kulüp son yıllarda beni çok destekledi. Kanser oldum, trans bir kadın olarak ortaya çıktım. Bu kulübün desteği ve kabulü, bunun hakkında konuşmak beni duygulandırıyor.

"Herkes beni kendim olarak kabul etti.

Dulwich Hamlet tarafında da büyük bir heyecan var. Kulüp, kendisini İngiliz futbol piramidinin en liberal ve kapsayıcılarından biri haline getirdi.

On March 31st will be taking part in an historic match at Champion Hill as @DHFC_W face @Trukunitedfc raising funds for the amazing @TRUKListens providing support to the transgender community. Tickets on sale very soon via @seetickets 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/GgrpOvKRbl — Paula Griffin 🏳️‍⚧️ 💙💖🤍💖💙 (@Paula_Griffin65) March 4, 2022

Dulwich Hamlet'in orta saha oyuncusu Zoe Elmore, uzun süreli dirsek sakatlığı nedeniyle ne yazık ki maçı kaçırıyor, ancak kendisinin ve diğer oyuncularının en başından beri tarihi maçı desteklediğini söylüyor.

Son yedi yıldır Dulwich Hamlet için oynayan New York doğumlu oyuncu, GOAL'e şunları söyledi:

"Buna katıldığımızı ilk duyan bendim ve gerçekten heyecan vericiydi.

"Kulübümüz sporda kapsayıcılığı ve özellikle sporda kadınların yanında olmayı temsil ediyor."

Takım arkadaşı stoper Ceylon Hickman da aynı fikirde ve oyunun LGBT+ katılımını teşvik etmede uzun bir yol kat edebileceğini söylüyor. Kendisi aynı zamanda Football Beyond Borders adlı yardım kuruluşunda çalışıyor.

"Bu maç için çok heyecanlıyım, tarih yazılıyor. Sınırları aşan ve futbolun nasıl gitmesi gerektiğine dair bir yol belirleyen bir maçta oynamak ayrıcalıklı bir an.

"Ülkenin dört bir yanındaki okullarla, futbola tutkulu çocuklarla çalışıyorum. Şu anda Dulwich yakınlarındaki bir okulla çalışıyorum ve çocukları maça çekmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.

"Bu onların ilk canlı futbol maçı olacak ve Dulwich'te temsil ettiğimiz her şeyi temsil ettiği için onları tanıtmak için mükemmel bir maç."

"Bunun sıcak bir konu olduğunu biliyorum, ancak kadınların futbol oynamasının daha normal olması gerektiğini hissediyorum.

"Kadınların sevdikleri sporu oynayamamalarına ilişkin bu engelden nefret ediyorum. Umarım bu maç buna bir ışık olur."

In celebration of the fact that our game is for everyone, Trans Radio football club will be making their debut at Champion Hill in a special invitational match against our very own Dulwich Hamlet women’s team on 31/3/22➡️https://t.co/QsrTISeoXc #DHFC pic.twitter.com/ghXyKkElZV — Dulwich Hamlet Supporters' Trust (@dhstorg) March 23, 2022

"Bir cisgender kadın olarak bu konuşmayı yapmak zor. Yapabileceğimiz tek şey, platformumuzu kullanarak futbol oynayan tüm kadınları normalleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak ve güvenli bir alan sağlamak.

"Onu küçümsemek istemiyorum ama benim açımdan normal bir futbol maçı olmasını istiyorum. Pek çok nedenden dolayı bunun söyle olmadığını biliyorum, ancak başka bir kadın takımına karşı hazırlık maçı ve bu ne olursa olsun tribünlere izleyici çekmeli.

"Konuştuğum herkes gerçekten olumluydu. Tıpkı ırkçılık ve cinsiyetçilik karşıtı konuşmalar gibi trans yanlısı sohbetler yapmak da kulübümüzün bir parçası. Tarihi bir maçın parçası olmak gerçekten doğal hissettiriyor.

"Bunun etrafında bir algı olmasından nefret ediyorum. Bunu normalleştirmeye çalışıyoruz ve 2022'de bunun hâlâ konuşulmasından nefret ediyorum.

"Son zamanlarda, sporda cisgender kadınlara karşı yarışan trans kadınlar hakkında çok fazla olumsuzluk oldu ve umarım bu maç, engellerin bazılarını ortadan kaldırabilir."

Hickman, sporda trans kadınlara yönelik olumsuzluğun, genel olarak futboldaki kadınlara yönelik kadın düşmanı tutumların bir parçası olduğunu düşünüyor ve erkeklerin sporuyla karşılaştırıldığında oyunlarının finansman eksikliğini ve medyada yeterince yer almamasını gerekçe gösteriyor.

"İnsanların algılarını aktif olarak değiştirmek zorunda olduğunuz bu konuşmaları yapmak zorunda olmamız sinir bozucu. Dünyamızda trans kadınları batı toplumunda en çok zulme uğrayan insanlardan biri yapan sistemler ve yapılar var.

"Futbol, benim ve birçok insan için radikal bir kabullenme alanıdır. 90 dakika boyunca hayatınızın geri kalanını unutabileceğiniz bir aidiyet duygusudur. Bunu herkes deneyimleyebilmeli.

"Erkek oyunu, hetero-egemen bir kültür olarak toplumun bir yansımasıdır ve kadın oyununun güzel yanı, azınlık olarak dayanışma ve dostluk duygusuna sahip olması. Trans kadınlar farklı değil, aynı alanda olmalılar.

"Trans kadınları bu alana dahil etmek için daha çok çalışmalısınız ve perşembe günü, bunun gerçekleşmesi için bir girişim olacak.

"Aynı düşünen insanların bir araya gelmesi gerçekten çok iyi olacak ve umarım bu bize, futbolun gelecekte ne olabileceğine dair bir plan sağlar. Yapabileceğimiz tek şey kapıyı çalmak, çünkü kadın futbolunun yapabileceği bu."

TRUK United

Griffin, bir kişinin tek başına tutumları değiştirmek için pek bir şey yapamayacağının farkında ve şunları söylüyor:

"Çok ilginç bir tepki aldım. Evimizdeki son maç olan Dulwich maçı için broşürler dağıtıyordum ve olumlu tepki ile karşılaştım.

"Genel olarak, kadın taraftarlar orada olacaklarını söylediler ve çok olumluydular. Erkek taraftarlarda ise o suskunluğun iması vardı. Bunu kesinlikle cinsiyet bazında gördüm.

"Gidecek çok yol var, ama azar azar adım atmaya başlarsak bir fark yaratabiliriz.

"Lia Thomas'ın haberlerinde gördüğümüz saçmalıklardan, tabandan gelen futbolcular olarak savaşmamız gereken yanlış tanıtılan fotoğraflar ve bunun gibi şeylerden uzaklaşmak için bunun bir başlangıç ​​noktası olabileceğinden çok umutluyum. Sesimizi duyuyorlar ve bence oyunumuzda gerçekten bir değişiklik yapmaya başlayabiliriz."

TRUK, yarı profesyonel kaleci Blair Hamilton ve eski Watford altyapı oyuncusu Sammy de dahil olmak üzere birkaç önemli isimle, Birleşik Krallık futbolunda, 21 oyuncudan oluşan şaşırtıcı derecede iyi bir kadro kurmayı başardı.

Bununla birlikte, yarı profesyonel bir Dulwich Hamlet takımına karşı kesinlikle biraz zayıf bir takm olarak maça başlayacaklar, ancak Griffin, sonuçtan emin. Elmore 3-1'lik galibiyet beklerken Hickman ise, 3-3 beraberlik tahmin ediyor.

Griffin şunları söylüyor:

"Ülkenin her yerinden geniş bir deneyime sahip iyi bir oyuncu yelpazemiz var.

"Sammy eğer formdaysa onu sahaya atacağız. Kaptanımız Blair elimizde. Hastings için oynuyor ve mükemmel bir kaleci. Sonra ben varım...

"Birçok oyuncumuz kendi takımlarıyla antrenman yaptığı için hazırlanmak kolay olmuyor. Ben bireysel olarak Goal Diggers FC ile antrenman yapıyorum. Diğer oyuncular biraz idmansız gelebilir ama iyi bir ısınma sonrasında tabii ki tüm oyuncuların oynamasına izin vermek istiyoruz.

"Amatör takım, iyi bir sonuç almak için iyi bir rakip olabilir. Ancak yarı profesyonel takım kolay olmayacak.

Elmore, şunları söyledi:

"Maalesef burada oynayamam ama buna diğer tüm maçlar gibi yaklaşacağız.

"Kazanmak istiyoruz. Biz rekabetçi bir takımız. Kazanmayı düşünmeden sahaya adım atmayız."

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Hickman ise şunları ekledi:

"Elimizde bir meydan okuma var ve hafta ortası olmak antrenman programımızı değiştiriyor, ancak bu maçı kazanmak için buradayız ve umarım iyi bir seyirci sayısı yakalarız.

"Paula için pembe ve maviye karşı oynamak zor olacak ama biz kazanmak istiyoruz ve buna hazırız."