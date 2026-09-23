Veri sağlayıcısı OPTA'nın rakamlarına göre Wirtz, bu sezon Premier League'de üç kategoride zirvede yer alıyor: rakip yarı sahadaki pres anları, derin koşular ve savunma hatlarını delen paslar.

Üstelik İngiltere'nin en üst liginde bu üç istatistiğin tamamında ilk 10'da yer alan tek oyuncu da o. Derin koşularda (34) lig genelinde ilk sırada bulunan Wirtz, pres (181) ve savunma hatlarını delen paslar (16) kategorilerinde ise yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor.

Bu rakamlar özellikle de Wirtz'in son dönemde bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalmış olması nedeniyle şaşkınlık yaratıyor. Liverpool'un kulüp ikonu Jamie Carragher, geçen hafta sonu Reds'in AFC Bournemouth'a karşı oynadığı maçın (1-0) ardından Alman hücum oyuncusu hakkında yıkıcı bir değerlendirmede bulundu Sky podcast'inde.

Wirtz, LFC teknik direktörü Andoni Iraola tarafından Cherries'e karşı ilk 11'de sahaya sürülmüştü, ancak kayda değer neredeyse hiçbir etki yaratamadı. İspanyol teknik adam 71 dakika sonra onu oyundan alıp yerine genç oyuncu Trey Nyoni'yi soktu.

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Florian Wirtz'e yönelik hangi eleştiriler dile getirildi?

Carragher, maçın ardından Wirtz'in performansının bir kez daha "gerçekten kötü" olduğunu söyledi. "Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor. Bu, onun Liverpool formasıyla gördüğüm en kötü performanslardan biriydi." Eski İngiliz milli stoper ayrıca kötü performansların yalnızca basit bir formsuzluk döneminden kaynaklanmadığı yönündeki endişesini de dile getirdi.

"Bence Wirtz, Liverpool'a transferinden bu yana sadece kötü formda değil. Bence gördüğümüz şey tam olarak onun ne olduğu. Ve ben yaklaşık on iki ay önce de onun hakkında endişelenmeye başlamıştım" diyerek düşüncesini sürdürdü Carragher.

Dietmar Hamann da durumu benzer şekilde değerlendirdi. Hamann, artık "İngilizlerin de Liverpool ile Wirtz arasında yaşanan şeyin büyük bir yanlış anlaşılma gibi göründüğünü fark ettiğini söyledi. Eğer bu böyle devam ederse, bir noktada fişin çekileceğini düşünebilirim."

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Florian Witz, Liverpool FC adına kaç gol ve asist üretti?

Çıplak rakamlar 23 yaşındaki oyuncunun lehine konuşmuyor. Geçen sezonun sonuna doğru takıma giderek daha iyi entegre olmuş ve nihayet uyum sağlamış gibi görünmesinin ardından, bu sezonda blokajın geri dönmüş olduğu görülüyor.

Wirtz, tüm kulvarlarda şu ana kadar altı kez sahaya çıktı ve ne gol atabildi ne de birden fazla asist yapabildi; hanesine yalnızca tek bir asist yazdırdı. Reds formasıyla toplam bilançosu da bundan çok daha iyi görünmüyor; 55 resmi maçta yedi gol ve 11 asist üretti.

Tüm eleştirilere rağmen destek de var. Eski Liverpool takım arkadaşı Andy Robertson, 'Stick to Football' podcast'inde, kulübün Wirtz'in 2025 yazındaki gelişinin hemen ardından trajik bir kazada hayatını kaybeden Diogo Jota'nın ağır kaybıyla baş etmek zorunda kaldığını anlattı. İskoç oyuncuya göre bu durum, takıma entegrasyonu ciddi ölçüde zorlaştırdı.

"Yeni transferler hakkında konuştuğumda... Kalbi kırılmış bir kulübe geliyorlar. Bu oyuncular için çok üzüldüm çünkü büyük paralar karşılığında transfer oldular ve her şeye alışmaları aylar sürdü. Hepimiz bu süreçte futbolla ilgilenmedik çünkü önemli bir insanı ve bir dostumuzu kaybettik."

Wirtz, 2025 yazında dönemin rekor bonservis bedeli olan 125 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Anfield Road'a transfer olmuştu. Liverpool ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.