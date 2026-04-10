Tamamen gizli... Barcelona, Atlético'nun gözünden uzak bir şekilde Alvarez ile nasıl görüşüyor?

Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez hiçbir seçeneği göz ardı etmiyor ve geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor; ancak Barcelona'da karar verildi ve Arjantinli oyuncu, bu yaz forvet transferi konusunda kulübün en öncelikli hedefi olmaya devam ediyor.

Katalan gazetesi SPORT'a göre, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona kalesine attığı serbest vuruş golü, Barça'nın çok iyi bildiği yeteneğini bir kez daha teyit etmekten ibaretti; kulüpte kimse bu golü şaşırtıcı bulmadı, zira yıllardır onun gelişimini yakından takip ediyorlar.

Şampiyonlar Ligi'nin ideal kadrosu: Real Madrid tamamen yok... Barcelona ise tek bir temsilciyle yer alıyor

FIFA, Barcelona-Atlético Madrid maçının hakemine "ödül" verdi

İlk kez... FIFA, Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumunu ima etti

Sezonun başından beri, oyuncu menajerleri ile Barcelona kulübünün spor yönetimi arasında iletişim devam ediyordu, ancak bu her zaman tam bir gizlilik içindeydi. Menajerler ve spor direktörü Deco, Atlético Madrid kampında karışıklığa yol açabilecek herhangi bir medya görünüşünden kaçınmaya özen gösteriyorlardı.

Raporda, gizliliğin son derece önemli olması nedeniyle tüm görüşmelerin telefonla yapıldığına işaret edildi.

Bu sezon Barcelona ve Atlético'nun yoğun maç programına rağmen, yüz yüze hiçbir toplantı yapılmadı. Suudi Arabistan'da bir toplantı yapıldığına dair haberler çıktı, ancak bu haberler hızla yalanlandı.