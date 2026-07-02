"Tamamen farklı birine dönüştü"... Mbappé, Fransa milli takım oyuncularını özel hediyelerle şaşırttı

Perşembe günü yayınlanan bir haber, Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé’nin 2026 Dünya Kupası’na katılmak üzere Les Bleus ile birlikte bulunduğu süre boyunca sergilediği tavrını övdü.

"AS" gazetesi, Kylian Mbappé'nin uzun bir süre, belki de gereğinden fazla bir süre boyunca Fransa'nın tartışmasız kaptanı olduğunu belirtti.

Katar turnuvasından sonra ipleri eline aldı ve dört yıl boyunca kimse onunla birlikte Fransa milli takımının kaptanlığını paylaşamadı.

Bu Dünya Kupası'nın başından beri Fransa milli takımının kaptanı bambaşka birine dönüştü. Daha özgür ve artık tüm takımın yükünü tek başına taşımıyor; hem saha içinde hem de saha dışında yeniden en iyi performansını sergiliyor.

Çünkü Mbappé mutlu olduğunda daha iyi performans sergiliyor... Bu turnuvada en iyi formunda olduğunu kanıtladı ve her şey için yarışıyor: Fransa’nın üçüncü yıldızı, Altın Ayakkabı ödülü ve turnuva tarihindeki en fazla gol rekoru.

Bu turnuvada şimdiden altı gol ve iki asist kaydetti ve durmaya niyeti yok gibi görünüyor. Çünkü o, örnek alınacak bir rol model. Saha dışında da durum farklı değil.

Mbappé, bir ay önce milli takım kampının başlamasından bu yana Fransız milli takım arkadaşlarına karşı pek çok nezaket örneği sergiledi.

Her zamanki olgunluğuyla, performansının zirvesine ulaşmasıyla ve milli takımdaki rolünün farkında olmasıyla, takımın temel dayanağı haline geldi.

RMC'ye göre, Fransız oyuncu Dünya Kupası kampına girer girmez, takımdaki her oyuncuya turnuva sırasında kullanmaları için özel kulaklıklar hediye etti. Basit gibi görünen bu jest, oyuncuların kalplerinde derin bir iz bıraktı.

Mbappé, her gün yeni oyuncuların moralini gözetmek ve üzerlerindeki baskıyı hafifletmekle görevli. Başka bir deyişle, Dünya Kupası’nda ilk maçlarına çıkan bu oyuncuların manevi lideri.

Bu yönü, İsveç maçında açıkça ortaya çıktı; ilk yarı bitmeden ilk golü attıktan sonra, doğrudan Didier Deschamps’ın yanına giderek golü rahmetli annesinin ruhuna adadı.

Teknik direktör ile oyuncu arasında, bir baba ile oğlu arasındaki ilişkiye benzeyen sıkı bir bağ var; ikisi de birbirlerine saygı ve takdir duyuyorlar. Bu durum, Mbappé’nin turnuvada şu ana kadar sergilediği olağanüstü performansa katkıda bulundu.

Teknik direktör birkaç gün önce şu yorumda bulunmuştu: “İnsanların kulüp dışında onun hakkında sahip olduğu imaj, gerçek kişiliğini her zaman yansıtmıyor ya da nadiren yansıtıyor.”