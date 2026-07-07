Belçika, Dünya Kupası çeyrek finallerine ikna edici bir şekilde yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, Charles De Ketelaere’nin iki golü, Hans Vanaken’in bir golü ve oyuna sonradan giren Romelu Lukaku’nun golü sayesinde ev sahibi ABD’yi 1-4 mağlup etti ve çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.

Milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, maç öncesinde Belçika'nın ilk on birinde bazı sürprizler yaptı. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Jérémy Doku gibi büyük isimler maça yedek kulübesinde başlarken, Charles De Ketelaere forvet pozisyonunda yer aldı; yanında ise Leandro Trossard ve Dodi Lukebakio vardı. ABD tarafında ise Folarin Balogun, Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın yarattığı tüm tartışmalara rağmen, maça ilk 11'de başladı.

Belçika maça hızlı başladı ve daha ikinci dakikada açılış golüne çok yaklaştı. Timothy Castagne’nin uzak mesafeden çektiği şut Freese tarafından ustaca kurtarıldı, ardından Charles De Ketelaere de bir kafa vuruşuyla tehlike yarattı. Kısa süre sonra Youri Tielemans büyük bir fırsatı değerlendiremedi, ancak dokuzuncu dakikada gol geldi. Nicolas Raskin, seken topa hızlı tepki verdi ve De Ketelaere’ye mükemmel bir pas attı; De Ketelaere de yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

Kırmızı Şeytanlar bundan sonra kontrolü elinde tuttu, ancak 18. dakikada bir talihsizlik yaşadı. Amadou Onana dizinden sakatlandı ve Hans Vanaken ile değiştirilmek zorunda kaldı. Bu zorunlu değişikliklere rağmen Belçika üstünlüğünü korudu ve rakibe pek fırsat vermedi.

Yine de ABD, yarım saatten biraz fazla bir süre sonra skoru eşitledi. Malik Tillman, kaleye doğru bir serbest vuruş attı; top, duvarın içinde bulunan Vanaken’in kafasından yön değiştirerek Thibaut Courtois’yı çaresiz bıraktı: 1-1. Ancak Amerikalılar bu durumun tadını uzun süre çıkaramadı. Sadece iki dakika sonra Trossard mükemmel bir atak başlattı ve De Ketelaere’ye pas verdi; De Ketelaere, Tim Ream’den güçlü bir şekilde kurtuldu ve kafayla golü attı: 1-2.

İkinci yarıda ABD daha fazla baskı kurmaya çalıştı, ancak gerçekten büyük fırsatlar yaratamadı. Belçika kontratak fırsatlarını kollamaya devam etti ve Trossard aracılığıyla ABD kalesine bir uyarı daha gönderdi. Öte yandan, Amerikalılar Christian Pulisic ile Tielemans arasındaki mücadeleden sonra penaltı talep ettiler, ancak hakem Adham Makhadmeh bu talebi reddetti.

57. dakikada maçın kaderi ilginç bir şekilde belirlendi. Freese, De Ketelaere'den önce uzun bir topa ulaştı, ancak topu elinde çok uzun süre tuttu. Vanaken baskı kurdu, kaleciden topu kaptı ve ardından uzak mesafeden 1-3'ü attı. ABD, daha sonra PSV'li Ricardo Pepi'nin de aralarında bulunduğu birkaç oyuncu değişikliğiyle maçı zorlamaya çalıştı, ancak Belçika savunması neredeyse hiç fırsat vermedi.

Garcia, maçın son dakikalarında Lukaku ve Doku’yu da sahaya sürerek galibiyeti garantiledi. Uzatma dakikalarının sonlarında skor daha da arttı. Chris Richards, savunma hattında Vanaken’e topu kolayca kaptırdı; Vanaken de hemen Lukaku’yu kaçırdı. Oyuna sonradan giren forvet soğukkanlılığını korudu ve sağ ayağıyla topu uzak köşeye göndererek skoru 1-4’e getirdi.

Belçika çeyrek finalde oynayacak