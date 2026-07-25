Kulüp, golcü oyuncuya yönelik herhangi bir girişimi de yalanladı: “Bugün basında yayımlanan, kulübümüzün Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgilendiğine dair haber tamamen asılsızdır” denildi cumartesi sabahı yapılan açıklamada. “Söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimimiz bulunmamaktadır.”

Almanya’da Sky, Fenerbahçe’nin Demirovic’i radarına aldığını bildirmişti. Buna göre Bosnalı Dünya Kupası katılımcısının Stuttgart’taki geleceği şu anda belirsizliğini koruyor. VfB, 15 ila 20 milyon avro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde prensipte satışa hazır. Yerine ise Schwaben ekibinin küme düşen VfL Wolfsburg’dan kadrosuna katmak istediği Dzenan Pejcinovic hazır bekliyor.

Bu arada 2028’e kadar VfB ile sözleşmesi bulunan Demirovic, Sky’ın haberine göre şu anda bir transfer düşünmüyor. 28 yaşındaki oyuncu Stuttgart’ta kendini çok rahat hissediyor, ayrıca sportif perspektif de genel olarak uygun. Fenerbahçe’nin yanı sıra Juventus Turin ve Leeds United da sözde ilgilenen diğer iki önemli kulüp olarak gösterildi.

Fenerbahçe, Leao iddiaları hakkında da konuştu

Fenerbahçe, bu arada Türk ekibinin AC Milan’dan Rafael Leao’ya ilgisine dair spekülasyonlar hakkında da açıklama yaptı. “Aynı şekilde, bonservis bedeli ve maaş dahil olmak üzere Rafael Leao için yaklaşık 100 milyon avroluk teklif verdiğimize yönelik haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yönde oyuncuya ya da kulübüne herhangi bir teklif yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

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Kısa süre önce Gazzetta dello Sport , İstanbul ekibinin Leao’ya dev bir teklif sunduğunu bildirmişti. Portekizli hücum oyuncusunun, 2028’e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz Milan’dan ayrılmak istediğini mayıs ayı sonunda zaten açıklamıştı: “Milan’da tarih yazabildiğim için gururluyum ama kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum” dedi Leao, Portekiz televizyon kanalı Sport TV’ye.