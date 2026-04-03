Al-Nassr takımı, geçtiğimiz Mart ayında sona eren milli maç arası sonrasında lig maçlarına yeniden başlarken, 7 yıldır kazanamadığı şampiyonluğa giden yolda Suudi Roshen Ligi’ndeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

67 puanla Suudi Ligi'nin zirvesinde yer alan Al-Nassr, bugün Cuma günü Al-Oul Park Stadyumu'nda, 8 puanla ligin son sırasında yer alan Al-Najma'yı ağırlayacak.

"El-Alamy", El-Najma karşısında, uluslararası ara sonrası oynadığı maçlardaki kusursuz performansına güveniyor. Bu performans, onu bu sezon Suudi Ligi'nde bu alanda şampiyon yapıyor.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Nassr, bu sezonun üç uluslararası ara döneminde de Roshen Ligi'nde ara sonrası oynanan ilk maçı kazanmayı başaran tek takım olmaya devam ediyor.

Suudi Ligi, geçen yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) uluslararası ara dönemi nedeniyle ara verilmişti.

Dördüncü ara ise, Katar'da düzenlenecek 2025 Arap Kupası nedeniyle geçen Aralık ayında verildi, ancak bu, önceki üç ara gibi FIFA'ya bağlı genel bir uluslararası ara değildi.

Al-Nassr, Eylül ara döneminden sonra ikinci haftada Al-Khulud'u 2-0, Ekim ara döneminden sonra beşinci haftada Al-Fateh'i 5-1 ve Kasım ara döneminden sonra dokuzuncu haftada Al-Khaleej'i 4-1 yendi.

Al-Nassr dışında, uluslararası ara sonrasında maçlarında tam puan toplayan başka bir takım olmadı. Al-Hilal, Al-Ittihad ve Al-Taawoun olmak üzere 3 takım, iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı.

Buna karşılık, uluslararası ara sonrasında sadece iki takım, iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 6 puan topladı; bunlar Al-Khaleej ve Al-Hazm'dı. Al-Ahli ve Al-Shabab ise tek bir galibiyet ve iki beraberlikle 5 puan topladı.

Bu sezon Suudi Ligi şampiyonluğu için Al-Nassr'ın, ikinci sırada yer alan ve kendisinden sadece 3 puan geride olan Al-Hilal ile 5 puan geride olan Al-Ahli'den gelen güçlü bir rekabetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.