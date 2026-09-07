Kimsenin öngörmediği bir başlangıçta tecrübeli teknik adam Quique Sánchez Flores, İspanya'nın dev teknik direktörlerinden sıyrılarak dikkatleri üzerine çekti ve Hansi Flick'in Barcelona ile yaptığı gibi tam not almamasına rağmen ağustos ayının La Liga'nın en iyi teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

İspanya Ligi puan tablosunun zirvesindeki mücadele, dört haftanın geride kalmasının ardından erken ve beklenmedik biçimde alevlendi. Barcelona 12 puanla tek başına lider olurken, sezonun sürprizi Deportivo Alavés, tarihi çıkışının ardından 10 puanla ikinci sırada yer aldı. Real Madrid ise 9 puanla üçüncü sıraya geriledi. Bu tablo, bu sezon mücadelenin yalnızca iki kutupla sınırlı kalmayacağını doğruluyor.

İspanya Ligi Birliği, Deportivo Alavés teknik direktörünün ödülü kazandığını resmen açıkladı. Vitoria merkezli takım, olası 12 puanın 10'unu toplayarak muhteşem bir çıkış yaptı ve yalnızca Barcelona'nın gerisinde ikinci sırasını korudu.

Sánchez Flores yönetimindeki Alavés, sezona ideal bir başlangıç yaptı. Mendizorrotza Stadı'nda Getafe'yi 3-0 ezerek başladıkları sezonun ardından deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldılar, ardından ağustos ayını kendi sahalarında Villarreal'i 1-0 yenerek kapattılar ve zirve sıralarında yalnızca geçici bir konuk olmadıklarını kanıtladılar.

Alavés treni ağustosun sonunda durmadı. Dün pazar günü oynanan La Liga'nın dördüncü haftasında takım güçlü performanslarını sürdürdü ve Osasuna'yı 5-2 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Böylece üç galibiyet ve bir beraberlikle henüz yenilmeyen lider Barcelona'nın yalnızca iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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Sánchez Flores'in ödüle uzanması, son oylamada Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ve Real Madrid teknik direktörü José Mourinho gibi ağır isimleri geride bırakmasının ardından geldi. Bu, Vitoria'da yaptığı büyük işin gözden kaçmadığını ve Alavés'in bu sezon La Liga'nın gerçek kara atı hâline geldiğini gösteren net bir mesaj oldu.