Bir basın raporu, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın La Liga'nın sekizinci haftasında Villarreal karşılaşmasının 71. dakikasında Saliba'nın saçını çektiği iddiasıyla kırmızı kart görmesine ilişkin video yardımcı hakem teknolojisi görüşmelerinin ses kaydını ortaya çıkardı.

Hakem Isidro Diaz de Mera, video teknolojisi odasında bulunan Alejandro Muniz Ruiz'in uyarısı üzerine pozisyonu ekrandan izleyerek kararı aldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Alejandro Muniz Ruiz, Diaz de Mera'nın dikkatini olaya çekerek şunları söyledi: "Isidro, gol kaydı sırasında şiddet içeren bir davranışın olup olmadığını değerlendirmen için pozisyonu izlemeni tavsiye ediyorum."

Diaz de Mera şöyle yanıt verdi: "Alex, bırak Poli (video teknolojisi yardımcı hakemi) konuşsun, çünkü senin sesin çok kesiliyor." Bunun üzerine video teknolojisi yardımcı hakemi rolünü üstlenen Pulido Santana araya girdi: "Ekrana ulaştığında bize haber ver Isi."

Hakem ekrana ulaştıktan sonra "Şu an ekranın karşısındayım" dedi ve video teknolojisi odası ona şunu açıkladı: "Tamam, gördüğümüz kadarıyla Vinicius, Villarreallı oyuncunun saçını çekiyor. Bu pozisyon, gol kaydının aynı aşamasına dâhil."

Hakem şöyle yanıt verdi: "Mükemmel, bana geniş bir görüntü gösterin, atak aşamasının nerede bittiğini görmek istiyorum (pozisyonun kendi gelişimini)."

Arka planda, video teknolojisi odasındaki birinin sesi duyuldu: "Bu, kırmızı kartı gerektiren bir pozisyon."





Görüntülerin tamamı önüne sunulduktan sonra hakem kararını şu sözlerle kesinleştirdi: "Alex, Poli, bana göre faul vererek ve ev sahibi takımın 7 numaralı oyuncusuna kırmızı kart göstererek oyuna devam edeceğim, anlaştık mı?"

Bu karar, video teknolojisi ekibi tarafından "onaylandı" ifadesiyle teyit edildi ve ardından hakem Vinicius Junior'a kırmızı kart gösterdi.