Barcelonalı oyuncular bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı en büyük öncelik olarak gözlerine kestirmiş durumda; özellikle de Avrupa kupası, Katalan kulübünün vitrininden 2015'ten bu yana uzak kaldığından.

Katalan kulübü uzun süredir bu denli toplu ve açık bir niyet beyanına tanık olmamıştı; nitekim hem teknik direktör Hansi Flick hem de yıldız oyuncu Lamine Yamal, bu durumu takımın Camp Nou'da Feyenoord karşısında yapacağı ilk Avrupa çıkışı öncesindeki basın toplantısında, bugün çarşamba akşamı vurguladı.

Bu coşkuyu korumak için mantık, kıtasal açılış maçında tam kadronun sahaya sürülmesi gerektiğine işaret ediyor; ancak teknik direktör, "Mundo Deportivo" gazetesinin belirttiğine göre ne sözlü olarak ne de antrenmanlar sırasında herhangi bir ipucu vermedi.

Katalan gazetesi, Jules Koundé'nin, cezalı olan ve son Valencia maçında burnundan sakatlanan Eric García'nın yerine sağ bek mevkiinde forma giyeceğine ve bunun bir önceki maça kıyasla kadrodaki tek değişiklik olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, çok yönlü akademi mezunu Xavi Espart sol bek mevkiinde forma giymeye başlarken, Joan García asıl kaleci olarak kalede duracak.

Pau Cubarsí ve Gerard Martín stoperde forma giyerken, orta sahayı Rodri ve Pedri ikilisi yönlendirecek; önlerinde ise Mestalla'daki üstün performansının ardından Fermín López yer alacak.

Hücum orta sahasında ise son iki maçta dört gol atan Lamine Yamal değişiklik olmaksızın sağ kanattaki mevkiinde yer alacak, beş asisti bulunan Anthony Gordon sol kanatta oynayacak ve dört maçta altı golle ligin gol kralı olan Raphinha ilk on biri yönlendirecek.

Böylece beklenen ilk on bir şu şekilde olacak:

Kaleci: Joan García.

Savunma: Koundé, Cubarsí, Martín, Espart.

Orta saha: Pedri, Rodri, Fermín López.

Hücum: Yamal, Gordon, Raphinha.

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