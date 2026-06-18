Tam kadro... Renard, yeni görevinde Tunus futbolunun yıldızına güveniyor

Tunus Futbol Federasyonu, bugün Perşembe günü, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında Kanada, ABD ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerinde “Kartaca Kartalları”nı yönetecek olan A Milli Takım’ın yeni teknik kadrosunun tam listesini açıkladı.

Bu duyuru, İsveç’e karşı alınan 1-5’lik ağır yenilginin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi’nin ani bir kararla görevden alınması ve Tunus milli takımının Dünya Kupası serüvenini kurtarmak ve tekrar doğru yola sokmak amacıyla deneyimli Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın onun yerine atanmasının ardından geldi.

Yeni teknik ekip, aşağıdaki gibi yerli ve yabancı yeteneklerden oluşuyor:

Teknik Direktör: Hervé Renard.

Yardımcı antrenör: Frédéric Biancalini.

Kaleci antrenörü: Gilles Fawash.

Fiziksel hazırlık: David Barriak ve Anas Kazouz.

Taktik Analiz ve Performans: Wahbi Khazri, Alexandre Kerfayan, Helmi Keshou ve Anis Ben Melik.

Teknik kadroda yer alan eski Tunuslu yıldız Wahbi Khazri'nin varlığı, yeni kadronun en dikkat çekici özelliğidir. Tunus tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Khazri, 25 golle milli takımın gol krallığı listesinde Essam Jumaa'nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. Khazri, teknik kadro içindeki olağanüstü kariyerine devam ederek, deneyimini ve karizmasını oyunculara aktarmayı umuyor.

Parlak bir sicile sahip olan 57 yaşındaki Renard, zengin deneyimlerinden yararlanarak Tunus milli takımının performansında niteliksel bir sıçrama yaratmayı hedefliyor. Renard, daha önce Zambiya ve Fildişi Sahili’ni Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımış, Fas’ı 2018 Dünya Kupası’na, Suudi Arabistan’ı 2022 Dünya Kupası’na taşıdıktan sonra, 2026 Dünya Kupası’nda Tunus’u yönetecek.

Tunus milli takımı, grup aşamasının ikinci turunda 21 Haziran’da Japonya ile karşılaşarak zorlu bir sınava girecek; ardından aynı ayın 26’sında Hollanda ile oynayacağı maçla ilk turdaki mücadelesini tamamlayacak.

Bu cesur değişikliğin ardından Tunus halkı, Renard ve yeni teknik ekibin milli takıma güveni ve disiplini geri kazandırmasını ve “Kartaca Kartalları”nı büyük turnuvalarda tarihlerine yakışır bir seviyeye yeniden çıkarmasını umuyor.

Fédération Tunisienne de Football﻿