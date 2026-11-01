Tam da Telstar, FC Utrecht'teki Correia'yı daha da köşeye sıkıştırıyor

Telstar, pazar öğleden sonra FC Utrecht karşısında nispeten rahat bir galibiyet aldı. Teknik direktör Henk Brugge’nin ekibi, onun selefi Anthony Correia’nın takımını 4-2 mağlup etti.

Telstar, Velsen-Zuid’de maça hızlı başladı. Sergio Padt, Nökkvi Tórisson’un şutunu çok kötü karşıladı; Tyrone Owusu da topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi ekip kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Bu kez Abdelnour Soualhia, kornerden gelen topu uzak köşeye gönderdi.

FC Utrecht, Telstar’ın baskısı altında kalmaya devam etti. Üstelik Utrecht’ten kiralık Emirhan Demircan’ın şutu direkten döndü. Kısa süre sonra Thorisson’un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Correia müdahale ederek Angel Alarcon’u oyuna aldı. İspanyol forvet, Marius Broholm’un ortasında yaptığı kafa vuruşuyla hemen golü buldu: 2-1.

Ancak skor tabelası bu durumu uzun süre göstermedi. İki dakika sonra Owusu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Torisson, topu kalesinden çıkan Padt’ın yanından ağlara gönderdi.

FC Utrecht, ikinci yarının hemen başında yeniden farkı bire indirdi. Yoann Cathline, topu karşısındaki rakibinden sıyırdı ve dar açıdan yaptığı şık bir ayak ucu vuruşuyla golü attı: 3-2.

Ancak bu gol yeterli olmadı. Utrecht baskısını artırınca Telstar, hücuma geçişlerde alan buldu. Utrecht’in sonuçsuz kalan kornerinin ardından topu alan Torisson, çevresini görerek Ar’Jany Martha’ya pas verdi. Martha da maçın skorunu belirledi.