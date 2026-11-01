"Tam bir tersine dönüş": Kane, Mbappe ve Yamal, Ballon d'Or töreninin ardından ilk çıkışlarında ne sundu?

Harry Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'den oluşan üçlü, Altın Top töreninin üzerinden bir hafta geçtikten sonra birçok kişinin dikkatini üzerine çekti.

Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, geçtiğimiz pazartesi günü Londra'da düzenlenen törende Altın Top'u kazandı. Real Madrid'in forveti Mbappe ikinci, Barcelona'nın kanat oyuncusu Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu hafta boyunca taraftarlar, Altın Top sıralamasının ilk üçünde yer alan bu üçlünün ortaya koyduğu performansı ve törende yaşananlardan etkilenip etkilenmediklerini takip etti.

Harry Kane: Altın Top sahibinden zayıf bir görüntü

Altın Top töreninden iki gün sonra Bayern Münih, Almanya Kupası'nda Magdeburg ile karşı karşıya geldi ve Bavyera ekibi maçı 6-1 kazandı.

Teknik direktör Vincent Kompany, Altın Top töreninin ardından Harry Kane'i dinlendirmeyi tercih ettiği için İngiliz golcü maç boyunca yedek kulübesinde oturdu.

Kane, dün Almanya Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund derbisinde Bayern Münih'in kadrosuna geri döndü.

Bayern Münih, konuğu Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Harry Kane gol atamadı ancak takımının 66. dakikada Upamecano'nun kaydettiği ikinci golde asist yaptı.

Maç boyunca fazla bir şey ortaya koyamayan Harry Kane orta seviyede bir görüntü çizdi ve "Sofascore" sitesine göre 10 üzerinden 6,5 puan aldı.

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Kylian Mbappe: Tartışmalı bir gol ve belirgin bir parıltı

Ödülü kazanmayı umduğu Altın Top töreninden büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'i, törenin ardından bir maç oynadı.

Real Madrid bugün İspanya Ligi'nde Racing Santander'e konuk oldu ve maçı 3-0 kazandı.

Mbappe, kendisinin kazandığı bir penaltıdan ilk golü kaydetti. Bu penaltı büyük bir hakem tartışmasına yol açtı ve birden fazla hakem uzmanı penaltının hak edilmediğini vurguladı.

Buna rağmen Mbappe penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve bu sezon Lig'de 11 maçta 12 gole, tüm kulvarlarda ise 14 maçta 15 gole ulaştı.

Racing karşısında aktif bir görüntü çizen ve maçın tamamında forma giyen Mbappe, "Sofascore" sitesine göre 10 üzerinden 8,3 puan aldı. Bu, Arda Güler (8,7) ve Bellingham'ın (8,4) ardından, Huijsen ile eşit şekilde maçın en iyi üçüncü oyuncu puanıydı.

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Yamal: Kusursuz bir maç

Benzer şekilde Barcelona da Altın Top töreninin ardından bir maç oynadı. Dün Lig'de Deportivo Alaves ile oynanan bu karşılaşmada Lamine Yamal'ın dikkat çeken bir performansı görüldü.

Alaves karşısında 74 dakika sahada kalan Yamal, 45+1 ve 64. dakikalarda iki gol kaydetti, 23. dakikada ise Fermin Lopez'e asist yaparak takımını 6-1'lik ezici bir galibiyete taşıdı.

Yamal'ın, Altın Top yarışını kaybetmesinden, üstelik Harry Kane ve Mbappe'nin arkasında üçüncü sırada yer almasından etkilenmediği görüldü; aksine son derece etkileyici bir maç ortaya koydu.

"Sofascore" sitesi genç yıldıza 10 üzerinden 10 puanlık kusursuz bir not vererek, Yamal'ın dün çizdiği seviyeyi ortaya koydu.

Buna göre, üçlünün bu hafta ortaya koyduğu performans, büyük törende yaşananların tam tersi oldu.

Üçüncü sırada yer alması kendisi için büyük bir şok olan Yamal şiddetle parladı ve harika bir maç sergiledi. İkinci sırada yer alan Mbappe iyi bir seviye ortaya koydu ancak Yamal'ın seviyesine ulaşamadı.

En mutlu isim olan ve Altın Top'u kazanarak en büyük hayalini gerçekleştiren Harry Kane ise Alman futbolunun en önemli maçlarından birinde beklenen görüntüyü veremedi ve Yamal ile Mbappe'ye kıyasla en düşük puanı aldı.