Everton Teknik Direktörü David Moyes, Emirates Stadyumu'ndaki Premier League karşılaşmaları öncesinde eski öğrencisi Mikel Arteta'yı övdü. İskoç teknik adam, Arteta'yı İngiliz futboluna kazandırdığı dönemi hatırlattı ve Arsenal Teknik Direktörü'nü geçmişte medyadan gelen eleştirilere karşı savundu.

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Moyes, Emirates'te eski öğrencisiyle karşılaşmaya hazırlanıyor

Everton Teknik Direktörü David Moyes, takımının Emirates Stadyumu'nda Arsenal'a konuk olacağı maçta eski orta saha oyuncusu Mikel Arteta ile karşı karşıya gelecek. Moyes, Arteta'yı Ocak 2005'te Everton'a transfer etmişti. İspanyol teknik adam, Kuzey Londra'ya gitmeden önce Everton'da altı buçuk yıl geçirmişti.

Arteta, o zamandan bu yana parlak bir teknik direktörlük kariyeri inşa etti. 2020'de FA Cup'ı kazandıktan sonra mayısta Arsenal'ı 22 yıl aradan sonra ilk Premier League şampiyonluğuna taşıdı.

Moyes, Arteta'nın başarısının ardındaki taktiksel ve kültürel etkileri değerlendirirken onun başarılarından duyduğu gururu dile getirdi.

Moyes, Arteta'nın kendi teknik direktörlük tarzından neler aldığını merak ediyor

Arteta'nın teknik direktörlük kimliğinin Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında çalıştıktan sonra nasıl geliştiğine değinen Moyes, 44 yaşındaki teknik adam üzerindeki kendi etkisini sorguladı. Moyes, “Hep bakıp düşünüyorum: ‘Mikel, Pep'le çalıştı; benden ne almış olabilir?’ Gerçekten bilmiyorum” dedi.

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“Pep'in nasıl çalıştığını, takımlarının ne kadar iyi olduğunu ve Mikel'in neler gördüğünü biliyorum... Ama kazanma kültürüne ve kazanan bir takıma sahip olmak gibi başka pek çok şey de var.”

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Moyes, “Oyuncularla nasıl ilişki kurduğunuz, onlardan neler talep ettiğiniz, koyduğunuz standartlar. Umarım bunlardan bazılarını bir şekilde almıştır” diye ekledi.

Everton'ın hocası, Arteta'ya ilk dönemde şüpheyle yaklaşanları eleştirdi ve Bask etkisini övdü

Moyes, Arsenal'daki görev süresinin başlarında Arteta'ya yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. İspanyol teknik adamın kupa kazanmadan önce karşılaştığı medya baskısını reddeden Moyes, “İnsanların onun neler yapamadığından bahsettiğini duyduğumu hatırlıyorum. Ben de ‘Ne saçmalık’ diyordum” ifadelerini kullandı.

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“İlk yılının sonunda FA Cup'ı kazandı, insanlar ise ‘Hiçbir şey kazanmadı’ diyordu. Şimdi Premier League'i kazanarak en iyiler arasına girdi.”

Moyes, Unai Emery, Andoni Iraola ve Xabi Alonso ile birlikte İngiltere'deki Basklı teknik direktörlerin yükselişine de dikkat çekti: “Bask Bölgesi'nden çıkan isimlere bakın... Görünüşe göre şu anda sihirli bir dokunuşa sahipler.”

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Arteta, seçkin teknik direktörler arasındaki yerini sağlamlaştırdı

Moyes, Arsenal ulusal ve Avrupa turnuvalarında en üst düzeyde mücadele etmeyi sürdürürken Arteta'nın artık dünya futbolunun en iyi teknik direktörleri arasında yer aldığını vurguladı.

Moyes, “Şampiyonlar Ligi'nde en iyi takımlara karşı oynuyor. Şu anda dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında” dedi.

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Everton, Arteta'nın şampiyonluk peşindeki Arsenal'ını Kuzey Londra'da durdurmak için Emirates Stadyumu'na konuk olacak.