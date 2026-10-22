Jamie Carragher, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i teknik direktör Michael Carrick ile kamuoyu önünde yaşadığı anlaşmazlığın ardından sert sözlerle eleştirerek “tam bir yüz karası” olarak nitelendirdi. Bu tartışma, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan İtalyan ekibi Como karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi almasının ardından patlak verdi.

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İtalya’daki ağır yenilgi United’daki gerilimi açığa çıkardı

Takımının Giuseppe Sinigaglia Stadı’nda ağır bir yenilgi almasının ardından Carrick üzerindeki baskı hızla arttı. Cesc Fabregas’ın Şampiyonlar Ligi’ne yeni katılan takımı 4-1’lik net bir galibiyet aldı. Bu sonuç, United’ın tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçtaki beşinci yenilgisi oldu.

Maçın ardından gerilim tırmandı. Fernandes, takımın taktik düzenini kamuoyu önünde sorguladı. Oyuncu, 67. dakikada oyundan alınmıştı. Carrick ise yanıtında sözünü sakınmadı ve oyuncularının çalışma temposunu sert biçimde eleştirdi.

Bu karşılıklı açıklamalar televizyon yorumcularından sert tepki gördü. Eski Liverpool savunmacısı Carragher, CBS Sports’ta United kaptanına yönelik eleştirilere öncülük etti.

Carragher, Fernandes’e sert çıktı: “Tam bir rezalet”

Tartışma, Fernandes’in teknik ekibin savunma stratejisini doğrudan sorgulamasıyla başladı. Orta saha oyuncusu, “Adam adama baskı yapmamak ve zaman zaman arkada boşluk bırakmak teknik ekibin kararıydı” dedi. Carrick ise isim vermeden yanıt verdi: “Hangi sistemle, hangi taktikle oynarsanız oynayın, koşmazsanız, ileriye de geriye de koşmazsanız kazanamazsınız.”

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Carragher, Carrick’i savunurken Lisandro Martinez’in kısa süre önce yaptığı özrü hatırlattı. Martinez, Atletico Madrid yenilgisinin ardından kulüp yönetimini benzer şekilde eleştirmişti.

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“Geçen hafta Lisandro Martinez’in üst yönetimi hedef almasının tamamen yersiz olduğunu söylemiştik. Bruno Fernandes’in bunu yapması gerçekten rezalet” dedi. “Geçen sezon yılın oyuncusu seçildi. Bu, Michael Carrick’in teknik direktör olmasının ardından geldi.

“Carrick olmasaydı o ödülü kazanamazdı. Çünkü Carrick onu ait olduğu pozisyona geri koydu ve Fernandes de yetenekli bir futbolcu olduğu için ardından harika bir sezon geçirdi.

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“Futbolculuğunu düşündüğünüzde yetenekli biri, ama tavrı ve davranış biçimi hiç doğru değil.”

Yorumcu daha sonra kaptanın savunmaya yönelik çalışma temposunu tek tek eleştirdi. Carragher, “Böyle tepki verdi çünkü oyundan alındı ve teknik direktör onu çıkarınca bu akşam utanç duydu” diye ekledi. “Adam adama ya da alan savunmasında baskıdan söz ediyor ama Bruno Fernandes yıllardır tribünlere oynayan hareketleri yüzünden Manchester United’ın baskı yapamamasına neden oluyor.

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“Man United maçlarını anlatırken onu izliyorum. Taraftarlar için okul bahçesindeki bir çocuk gibi oradan oraya koşuyor. Hepsi çok çalıştığını sanıyor ama öyle değil. Bunu yaparak takımın geri kalanını tüketiyor.”

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“Çürümüş” kulübü sarsan köklü sorunlar

Carragher, eleştirisini genişleterek Old Trafford’daki sistemsel bir soruna işaret etti ve Fernandes’in uzun bir teknik direktör listesinden daha uzun süredir kulüpte olduğunu belirtti. “İlginç değil mi? Kaç teknik direktörle çalıştı? Yani Manchester United’daki her teknik direktörün bir kimliği yok mu? Bruno Fernandes döneminde kaçıncı teknik direktördeyiz? Beş mi? Her sezon teknik direktör değiştiriyorlar... Manchester United tepeden tırnağa çürümüş” dedi.

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Eski savunmacı, kulüpteki yapısal sorunlara rağmen Carrick’in görevde kalmasının giderek zorlaştığını kabul etti. Liverpool’un eski oyuncusu, ezeli rakipleri hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce de söyledim, mesele teknik direktör değil. Mesele bütünüyle kulüp. Peki çözüm kimde? Sürekli yorum yapıp ‘Teknik direktörü değiştirmeleri ya da şunu, bunu yapmaları gerekebilir’ diyoruz. Gerçekten hiç haklı çıkıyor muyuz? Çünkü kimse doğru çözümü bulamıyor gibi görünüyor.

“Ama şu anda teknik direktörün değişmesi gerektiğine şüphe yok. Manchester United gibi büyük bir kulüp için bu durum artık devam edemez.”

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Carragher, buna karşın Carrick’in oyuncularına kamuoyu önünde karşı çıkmasını övdü. “Michael Carrick’in Bruno Fernandes hakkında koşmadığını söylemesine sevindim, çünkü bu takım koşmuyor” dedi. “Geçen sezon yaptıkları konusunda kimse Michael Carrick’i Avrupa futbolunun en büyük teknik direktörlerinden biri ilan etmiyor. Ama geçen yıl kendisi işsizken gelip kendi kulübüne yardım etti. Geldi ve müthiş bir iş çıkardı.

“Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde olmasının nedeni Carrick, onları oraya o taşıdı. Kulübe fazladan 100, 150 milyon sterlin girmesinin nedeni de onları oraya taşıması.

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“Geçen sezon kimse Şampiyonlar Ligi’ne katılabileceklerini düşünmüyordu. Bu yüzden ona biraz üzülüyorum. Kulübü seviyor, oyuncu olarak efsanevi bir isim ama teknik direktör olarak işlerin yolunda gitmediği açık ve bunun değişmesi gerekiyor.

“Yine de [Fernandes]’i oyundan almasına sevindim. Basın önünde ona biraz karşılık vermesine de sevindim, çünkü o oyunculardan bazılarının ihtiyacı olan şey bu.”

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Bournemouth karşısında kritik Premier League sınavı





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United’ın Avrupa’daki ağır yenilgisine kafa yoracak fazla zamanı yok. Takım, bu pazar Premier League’de Bournemouth’u ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu sezon alınan beş yenilgi ve Leeds karşısındaki son beraberlik, lig maçının önemini daha da artırıyor. Old Trafford’da ikna edici bir galibiyetin altındaki herhangi bir sonuç, yönetimi hızla teknik direktör değişikliğine gitmeye zorlayabilir.