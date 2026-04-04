Şu anda Chelsea kadrosunda bir hareketlilik yaşanıyor gibi görünüyor. Enzo Fernández, Real Madrid’e olası bir transfer hakkında olumlu açıklamalarda bulunduktan sonra bu hafta kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. İspanyol basınının haberlerine göre Moisés Caicedo da onun izinden gidiyor.

24 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu, bu hafta Diario AS'ye kapsamlı bir röportaj verdi ve Fernández gibi Madrid hakkında açıkça konuştu. Tesadüfen, Ekvador milli takımı son milli maçlar döneminde İspanya'nın başkentinde kalıyordu.

“Gerçekten harika,” diye başlıyor Caicedo röportajı. “Şehir gerçekten çok güzel. Daha önce de buraya gelmiştim ve her seferinde yine heyecanlanıyorum. Hava da harika... Burada olduğum için çok mutluyum,” diyor.

Bu sözlerin ardından, Caicedo'ya, idollerinden birçoğunun Santiago Bernabéu'da oynamış olduğu göz önüne alındığında, doğal olarak geleceği soruldu. “Futbolda ne olacağı belli olmaz, değil mi? Şu anda Chelsea ile sözleşmem var,” diye yanıtladı.

“Dürüst olmak gerekirse, başka bir kulüp ya da Londra'dan ayrılmak hakkında henüz pek düşünmedim, ama evet, sonuçta futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Tek istediğim keyif almak. Bir sözleşmem var ve Tanrı izin verdiği sürece oynamaya devam etmek istiyorum. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz,” diye devam ediyor.

Caicedo'nun Chelsea ile 2031 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Fernández'in sözleşmesi ise bir yıl daha uzun, ancak her iki oyuncu da Madrid'i henüz kafalarından silmiş gibi görünmüyor. Bu tür açıklamalar, Arjantinli oyuncuya bu hafta pahalıya mal oldu: Fernández, teknik direktör Liam Rosenior tarafından kadro dışı bırakıldı ve hem Port Vale ile oynanacak kupa maçı hem de Manchester City ile oynanacak lig maçını kaçıracak.

“Chelsea harika bir kulüp,” diyor Caicedo. “Geldiğimden beri bana çok yardımcı oldular. Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum ve burada olduğum sürece her maçta bunu göstermek istiyorum. Ve tabii ki, zaman gösterecek,” diye ekliyor.