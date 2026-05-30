Tam bir kaos: PSG ve Arsenal taraftarları Budapeşte'de birbirlerine saldırdı, polis durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediyor

Paris Saint-Germain ve Arsenal taraftarları Cuma akşamı Budapeşte'de çatışmaya girdi. Cumartesi günü Macaristan'ın başkentinde Şampiyonlar Ligi finali oynanacak ve yerel polis, daha fazla olay çıkmasından endişe duyuyor.

Görüntülerde, Király Caddesi'nde PSG ve Arsenal taraftarlarının birbirlerine yumruk attığı ve meşaleleri birbirlerine attığı görülüyor. Polis, final maçı için bileti olmayan birçok taraftarın şehirde bulunacağı Cumartesi günü "tam bir tırmanma" yaşanabileceğini öngörüyor.

Çeşitli kaynaklara göre, biletleri olmayan yaklaşık on bin futbol taraftarı Budapeşte'ye gitmiş durumda. Cumartesi günü Puskás Arena'daki maçta, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve rakip taraftar grupları arasındaki çatışmaları önlemek için toplamda yaklaşık dört bin polis görevlendirilecek.

Yine de bunun yeterli olmayacağından korkuluyor. Budapeşte, ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapıyor. Cumartesi sabahı, her iki takımın taraftarları sokaklarda toplanmaya başladı; birçoğu, cuma gecesi geç saatlere kadar süren uzun bir parti ve coşku gecesinin ardından.

Finalin operasyonel komutanı János Zoltán Kuczik, bu hafta başlarında düzenlediği basın toplantısında, “Kamu düzenini bozan davranışlarla karşılaşırsak kararlı bir şekilde müdahale edeceğiz” dedi.

"Londra ve Paris'ten gelen taraftarların Budapeşte'de aynı anda bulunmasının önemli bir risk oluşturduğu bir sır değil, ancak bu riski en aza indirmek bizim görevimiz."

Milyarların balosunun finali Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Maçın başlangıcında bir Hollandalı oyuncu sahada yer alabilir: Teknik direktör Mikel Arteta'ya göre Jurriën Timber, ilk on birde yer alacak kadar formda.