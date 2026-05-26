Tam bir kaos: Leipzig savaş alanına döndü; taraftarlar birbirlerine ve polise sandalye ve cam parçalarıyla saldırıyor

Salı akşamı Leipzig'de Rayo Vallecano ve Crystal Palace taraftarları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İki kulüp Çarşamba günü Conference League finalinde karşı karşıya gelecek.

Leipzig'deki tam bir kaosun görüntüleri internette dolaşıyor. Görüntülerde Rayo ve Palace taraftarlarının birbirlerine toplu halde saldırdığı ve sandalyeler, cam ve diğer nesnelerle birbirlerine taş attığı görülüyor.

Polis iki grup arasına girmeye çalışıyor, ancak isyancılar bunu pek umursamıyor gibi görünüyor. Kaynaklara göre, Leipzig taraftarları da kavgaya karışıyor, ancak bunun nedeni belirsiz.

Her iki takım da Çarşamba günü kulüp tarihlerinde ilk kez bir Avrupa finalinde yer alacak. Palace bu sezon Premier League'i on beşinci sırada tamamlarken, Rayo LaLiga'da sekizinci oldu.