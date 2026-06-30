Faslı hakemin dünya sahnesindeki itibarını sınaması beklenen bir gecede, Almanya ile Paraguay arasındaki maç kargaşa sahnesine dönüştü… Ve sonuç felaket bir değerlendirmeyle sona erdi.

Konuya özel “Arquivo Far” sitesi, hakem Celal Caid’i sanık sandalyesine oturtarak, Dünya Kupası’nın en kötü hakemlik gecelerinden birinde ona 2,0 puan verdi.

Site, Celal Ceyid’in Almanya ile Paraguay arasındaki maraton gibi geçen karşılaşmada zayıf bir performans sergilediğine dikkat çekti; maçın başlangıcı nispeten sakin geçti ve ilk yarıda bazı küçük değerlendirme hatalarına rağmen oyunun akışına izin verdi... Ancak dakikalar geçtikçe performansında dramatik bir düşüş yaşandı.

Çöküşün zirvesi uzatmalarda yaşandı. Jid, raporun “ağır hata” olarak nitelendirdiği bir karar verdi: Almanya’nın ikinci golünü atmasından hemen önceki pozisyonda, Paraguaylı kaleci Orlando Gil’e yapılan bariz faulü görmezden geldi. VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi devreye girip faulü tespit etmeseydi, durum çok daha felaket bir hal alabilirdi.

Raporda, top için rekabetin olmadığı bu tür oyunlara ilişkin olarak “FIFA”nın turnuva başlamadan önce hakemleri açıkça cezalandırma gerekliliği konusunda uyardığına dikkat çekildi. Ancak sitenin ifadesiyle, sonrasında yaşananlar “tam bir kaos”tu.

Site, Faslı hakemin maçı fiilen terk ettiğini, oyunculara faul yapma konusunda mutlak özgürlük tanıdığını ve tuhaf olarak nitelendirdiği durumlarda faulleri görmezden geldiğini belirtti.

Sitede, açık bir gerekçe olmaksızın verilen çok sayıda faul kararı ve penaltı atışlarına kadar uzanan aralıksız kavgaların, maçın son bölümünün en dikkat çekici unsurları olduğu belirtildi.