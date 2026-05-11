Tam bir kaos: Fred Rutten, Curaçao milli takım teknik direktörlüğünden ayrıldı

Tubantia'nın haberine göre, Fred Rutten artık Curaçao milli takımının teknik direktörü değil. 63 yaşındaki teknik direktör, Dick Advocaat'ın olası dönüşüyle ilgili tüm kargaşanın ardından, kendisi için artık "verimli bir çalışma ortamı" kalmadığı sonucuna vardı.

Son günlerde, çeşitli medya organlarında Advocaat'ın geri dönüşe açık olduğu yönünde haberler çıkması nedeniyle Curaçao milli takımı etrafında kargaşa giderek arttı.

Oyuncular ve milli takımın ana sponsoru Corendon, Advocaat'ın geri dönüşünü destekliyordu, ancak futbol federasyonu bunun söz konusu olmadığını kararlaştırdı. Rutten, takımı Dünya Kupası'na taşımakla görevlendirilmişti.

Şimdi ise Rutten kendisi istifa etmeye karar verdi. Twente merkezli Tubantia gazetesi, “Son günlerde ortaya çıkan tartışmalar nedeniyle Rutten, kendisi için artık verimli bir çalışma ortamı olmadığı sonucuna vardı” açıklamasını yaptı.

Rutten'in ayrılmasıyla Advocaat'ın önü tamamen açılmış gibi görünüyor, ancak kendisi henüz mevcut durum hakkında bir açıklama yapmadı. Curaçao'nun bir an önce karar vermesi gerekiyor, çünkü bir ay sonra Dünya Kupası başlıyor.

Algemeen Dagblad gazetesi, Advocaat'ın derhal milli takım teknik direktörlüğüne geri döndüğünü doğruladı.