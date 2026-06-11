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Czechia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Tam bir kaos... Dünya Kupası'nın başlamasına az kala Çek Cumhuriyeti milli takımını vuran ani kriz

Güney Kore - Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
Çek Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Güney Kore
Çekya
Meksika

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı, Güney Kore ile oynayacağı maçla turnuvaya başlıyor

Çek Cumhuriyeti milli takımı, Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla antrenmanlara başlamadan önce beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı.

Çek Cumhuriyeti, Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

Çek Cumhuriyeti milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine yarın sabah Güney Kore ile oynayacağı maçla başlayacak.

"The Sun" gazetesine göre, Çek Cumhuriyeti'nin otobüsü ana yolda sıkışınca, Meksika'nın Zapopan kentinde trafikte büyük bir kaos yaşandı.

Maç öncesinde Çek oyuncuları ve teknik ekibi taşıyan dev otobüs, takımın antrenman kampına girerken sıkışınca, yerel halkın evlerinin önündeki araç kuyrukları bir saat kadar uzadı.

Dünya Kupası
Güney Kore crest
Güney Kore
KOR
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE

Otobüsün arka kısmı iki şeritli otoyolda dışarıya taşmış durumdaydı, bu da Meksikalı yetkilileri otobüsü çevrelemek zorunda bıraktı.

Otobüsün yeniden çalıştırılması sırasında oluşan devasa trafik sıkışıklığını gösteren video görüntüleri yayıldı, ancak bekleyen arabaların, motosikletlerin, küçük ve büyük kamyonların yoluna devam etmesine izin verilmesi yaklaşık 60 dakika sürdü.

Sonunda Çek takımı beklemekten vazgeçti ve oyuncular antrenman sahasına kadar kalan yolu yürüyerek gitti.

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