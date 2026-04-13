Tam bir kabus: Ajax'ın yıldız oyuncusu korkunç bir sakatlık nedeniyle sahadan taşınırken

Mylo van der Lans, Jong Ajax ile TOP Oss arasındaki maçı erken terk etmek zorunda kaldı. Jong Ajax'ın kaptanı ayak bileğinden sakatlandı ve sedyeyle sahadan taşındı.

Jong Ajax, 49. dakikada Leonel Miguel'in golüyle geriye düştü. Skor 0-1 iken, merkez savunma oyuncusu için talihsizlik yaşandı.

Van der Lans, maçın 69. dakikasında Siriné Doucouré'nin şutunu engellemeyi başardı. Bu sırada savunma oyuncusu, TOP Oss'un forvetinden sert bir darbe aldı ve bileği tamamen kırıldı. Birkaç dakikalık tedavinin ardından Van der Lans sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Delft'li 19 yaşındaki stoper, bu sezon Keuken Kampioen Divisie'de 24 maça çıktı ve Ajax'ın A takım kadrosunda birçok kez yer aldı.



