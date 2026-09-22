"Aslında neredeyse her maçta birbirimize bir kez bağırıyoruz", diye yakın zamanda itirafta bulunmuştu Waldemar Anton. Ancak bunun ne kendisi ne de Serhou Guirassy için büyük bir sorun olmadığını söyleyen Borussia Dortmund savunmacısı, sonuçta ikilinin "birbirini o kadar uzun zamandır tanıdığını, sahada da birbirimize ne düşündüğümüzü söyleyebildiğimizi, bazen belki biraz fazla olsa bile" ifade etmişti.

Cumartesi akşamı VfB Stuttgart karşısında alınan 1-0'lık galibiyette Anton'un Guirassy'ye yine söyleyecek bir çift sözü olabilirdi. Forvet, 74. dakikada oyundan alınırken sahayı çok yavaş terk etti ve bu nedenle yeni kurallar gereği oyuna girecek Fabio Silva, sahaya adım atmadan önce 60 saniye beklemek zorunda kaldı. BVB bu kısa süre içinde bir kişi eksik oynadı ve teknik direktör Niko Kovac, Guirassy'nin bu ağır davranışına son derece öfkeli tepki verdi.

Böylece Anton kendi asıl işine odaklanmayı sürdürdü. Ani Dortmund transferi nedeniyle iki yıl önceki ayrılışından bu yana taraftarların geleneksel olarak her top temasında şiddetle ıslıkladığı eski kulübüne karşı 30 yaşındaki oyuncunun yapacak çok işi vardı. Ancak o da takımı da bir kez daha aşılamadı.

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Waldemar Anton'un BVB'nin yükselişinde dev payı var

Kovac takımı devraldığından beri Borussia'da savunma oyuncularının savunma işi açısından sıkıntı çektiği kesinlikle söylenemez. Ancak teknik adam, ekibinin bu becerisini artık neredeyse kusursuz hale getirdi. Geçen yıl da 34 gol yiyen BVB, ligin en iyi savunmasına sahipti. Westfalya ekibi, şimdi dört maç haftası sonunda üç kez kalesini gole kapatıp sadece iki gol yiyerek FC Bayern ile birlikte yine zirvede yer alıyor.

Bu gelişimde, işi bireysel performanslara indirgediğinizde, kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri Anton. Kariyerinde ilk kez art arda yaşadığı iki kas lifi yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı oldukça karmaşık bir ilk sezonun ardından Anton, BVB'de Kovac'ın aylar önce söylediği gibi "tam bir istikrar abidesi" haline geldi.

Teknik direktör, "savunma şefi" gibi tanımlamaların hoşuna gitmediği öğrencisinden övgüyle söz etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Son olarak Villarreal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi açılışı öncesinde Kovac, Anton için şöyle dedi: "O bir lider. Öne çıkan biri. Futbolu 24/7 düşünüyor, yiyor, uyuyor, içiyor. Takım arkadaşlarını destekleyen, asla pes etmeyen ve takım için her şeyini veren biri; bir rol model."

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Waldemar Anton 2025/26'da BVB'de kaç kez ilk 11'de başladı?

Anton geçen yıl da mükemmel bir sezon geçirdi ve savunmada, bu yıl da başlangıçta sakat olan partneri Nico Schlotterbeck'ten daha istikrarlı oynadı. "Ironman" (Kovac'ın Anton için kullandığı ifade) bunu çok yüksek bir güvenilirlik ve süreklilikle yaptı; bu da çıplak rakamlara yansıdı: Anton, 2025/26 sezonunda oynanan 47 resmi maçın yalnızca üçünde forma giyemedi. Lig ve kupada çıktığı 35 maçın tamamını ise tam süre oynadı.

Anton, Almanya ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle yeni sezon öncesinde Dortmundlu oyuncular arasında en az hazırlık süresi geçirenlerden biriydi. Ancak 15 kez milli olan oyuncu çok fazla şey kaybetmedi. Aksine Anton, kaldığı yerden devam etti; hem de mutlak üst düzey formuyla.

Anton'u sürekli hazır oluşunun yanı sıra bu kadar değerli kılan şey şu: Disiplin, mentalite ve dayanıklılık gibi değerlerde öne çıkıyor. Anton sade oynuyor, tavizsiz ve sert savunma yapıyor ve tam anlamıyla bir savaşçı. Onun bir başka olağanüstü özelliği ise oyun sezgisi haline geldi. BVB'de Mats Hummels'ten bu yana kimse Anton kadar akıllı ve başarılı şekilde öne çıkarak savunma yapmadı.

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Waldemar Anton şu anda en iyi Alman stoper

Bu durum istatistiklere de yansıyor: Anton, ikili mücadele yüzdesi, kazanılan hava topları, engellenen ve uzaklaştırılan toplar konusunda ligin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Dortmund'un savunma istikrarı için vazgeçilmez olan Anton, böylece Kovac dönemindeki yükselişin yüzlerinden biri haline geldi. Sezona güçlü başlangıcı ve içinde bulunduğu form göz önüne alındığında, şu anda Anton'dan daha iyi bir Alman stoper yok.

Bu nedenle, milli takımın yeniden yapılanmasında belirleyici bir rol üstlenmemesi şaşırtıcı olurdu. Kovac gibi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da gücünü sağlam bir savunmadan alan bir futbol anlayışını savunuyor. Anton son derece tecrübeli, fiziksel ve zihinsel olarak tamamen hazır, savunma hattını yöneten güçlü bir isim ve genç oyuncular için önemli bir dayanak; esasen bunların hepsi Klopp'un gelecekteki DFB takımı vizyonu için hayati özellikler.

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Waldemar Anton, Jürgen Klopp yönetimindeki DFB'de nasıl bir rol oynayacak?

Anton'un milli takımdaki sportif dezavantajı, uzun vadede muhtemelen Schlotterbeck'i bir adım daha uygun hale getiren güçlü sol ayağı ve oyun kurulumundaki harika çapraz pasları olabilir. Ancak Bayern'den Jonathan Tah'ın hâlâ bir numaralı stoper olarak kesin şekilde yerinin garanti olduğunu mutlaka söylemek gerekiyor mu?

Kesin olan şu ki Anton'un kendisinden bu konuda fazla öz reklam beklenmemeli. Kovac bir keresinde Anton için "Çok sakin, çok mütevazı, çok alçakgönüllü" demiş ve eklemişti: "Kendi egosunu geri plana atıp takımı ön plana koyuyor; tek kelimeyle harika." Alman Milli Takımı'ndaki rekabet durumunun Anton açısından nasıl gelişeceğini zaman gösterecek. Ancak ligin mevcut lideri BVB'de artık herhangi bir rekabete girmesi gerekmiyor.

Waldemar Anton: BVB'deki performans verileri