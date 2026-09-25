Ümit Hollanda, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na katılımı artık kendi elinde tutmuyor. Bunun için Michael Reiziger’in ekibinin Ümit Norveç’i yenmesi gerekiyordu, ancak Deventer’de maç 0-0 bitti.

Hollanda’nın, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na katılımı kendi elinde tutabilmesi için Norveç karşısındaki maçı kazanması gerekiyordu. Ümit Hollanda, beş maçta beş puan toplamıştı ancak galibiyetle yine de grupta ikinci sıraya yükselebilirdi. İkinci sıra, Avrupa Şampiyonası için doğrudan bileti değil, play-off oynama hakkı veriyor.

Ümit Hollanda’nın eleme serisinde şimdi oynayacağı iki maç kaldı: biri Bosna Hersek’e, diğeri Slovenya’ya karşı. İsrail’e karşı artık oynanmayacak, ancak o takımın şu anda bir puan fazlası var. Bu nedenle Hollanda, turnuvaya katılımı artık kendi elinde tutmuyor.

Hollanda, ilk on dakika içinde ilk net gol fırsatını yakaladı. Dave Kwakman, ceza sahasının hemen dışındaki Devin Haen’i buldu. Haen topu iyi kontrol edip Norveç kalecisine doğru sert vurdu. Ancak kaleci gole izin vermedi.

Bunun ardından Ümit Hollanda’nın yeniden etkisini göstermesi uzun sürdü. Givairo Read’e yapılan bir ortada top çok az yüksekte kaldı, Ernest Poku’nun şutu ise çizgiye varmadan hemen önce engellendi.

İlk yarının bitimine kısa süre kala Gjivai Zechiël de gole çok yaklaştı. Feyenoordlu orta saha oyuncusu, Norveç’in kullandığı kornerin ardından gelişen pozisyonda kenardan gelen pasla topla buluştu, ancak vuruşu az farkla auta gitti.

İkinci yarıda oyuna sonradan giren Aymen Sliti için büyük bir fırsat doğdu. Ümit Hollanda bir anda sayısal üstünlük yakaladı ve ceza sahasında Excelsiorlu hücum oyuncusunu buldu. Ancak onun şutu, sc Heerenveen beki Olivier Braude tarafından spektaküler biçimde engellendi.

Maçın sonlarına doğru Zechiël, Ümit Hollanda için bir felaketi önlüyor gibi görünüyordu. Bir anda bomboş durumda kafa vuruşunu yapabildi, ancak topu auta gönderdi. Üstelik öncesinde faul düdüğü de çalmıştı.