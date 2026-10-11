Tam bir hayal kırıklığı: Victor Boniface, Bayer Leverkusen'de skandala yol açtı

Nijeryalı futbolcu, teknik direktör Carles Martinez 84. dakikada tüm oyuncu değişikliği haklarını kullandıktan sonra, maç henüz sürerken hızla soyunma odasına gitmişti. Boniface’i asıl kızdıran ise Bayer Leverkusen teknik direktörünün santrfor Patrick Schick’in yerine hücumcu orta saha oyuncusu Jonas Hofmann’ı sahaya sürmesi olsa gerek.

Oysa Boniface, bu sezon ikinci kez kısa süreliğine de olsa forma giyebileceğini ummakta haklıydı. Leverkusen’in forvet sıralamasında üçüncü sırada yer alan 25 yaşındaki oyuncu, Christian Kofane’nin yokluğunda kulübedeki tek asıl forvetti. Schick’in ilk alternatifi olan Kofane, millî maç arasında Kamerun Millî Takımı’ndayken uyluğunda kas lifi yırtığı yaşamış ve haftalarca sahalardan uzak kalmasını gerektiren bir sakatlık geçirmişti.

Bu, Boniface için bir darbe daha oldu. Bu sezon yalnızca ilk haftada SV Elversberg karşısında alınan 3-2’lik yenilgide beş dakika forma giymiş, o kısa sürede de bir golün asistini yapmıştı. Eski kaptan Robert Andrich, Boniface’in tepkili şekilde ayrılışı hakkında maçın ardından kısa ama anlamlı bir açıklama yaptı: "Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Açıkçası bu benim meselem değil."

Martinez de takım ruhuna aykırı bu davranışa ilişkin konuştu. "Maç sırasında bunu fark etmedim. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Eğer öyle olduysa onunla konuşacağız" diyen Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her oyuncunun takıma yardım etmek istemesini anlayabiliyorum. Aynı zamanda bu tür kararlar futbolun bir parçası. O anda bu oyuncu değişikliklerini yapmaya karar verdim." Simon Rolfes ise meseleyi büyütmemeye çalıştı. "Belki tuvalete gitmesi gerekiyordu, bilmiyorum" diye göz kırparak konuştu. Yine de sportif direktör Rolfes, "Belki bugün soyunma odasına biraz erken gitti. Bir dahaki sefere bu olmaz" diyerek tavrını netleştirdi.

Victor Boniface için geçen yıl ne kadar kötü geçti?

Boniface, tepkisini gösterdiği bu hareketle forma şansı bulma ihtimalini daha da azaltmış olabilir. Oysa duble yapılan sezonun golcüsü, ciddi sakatlık talihsizliğinin ve kiralık gittiği SV Werder Bremen’de fiziksel durumunun da soru işaretleri yarattığı kayıp bir yılın ardından etkileyici bir geri dönüş yapmıştı. Rolfes de bu gelişimi olumlu bir şekilde dile getirdi.

"Genel olarak Boni’nin gelişiminden çok memnunum. Son aylarda her hafta fiziksel olarak daha iyi duruma geldi. Elbette hâlâ gelişebileceği noktalar var ve her oyuncu oynamak ister. Ancak genel olarak tamamen doğru davranıyor; takımın ve antrenmanların değerli bir parçası" diyen Rolfes, kapının henüz tamamen kapanmadığını da vurguladı: "Oyuncuların bazen yaptığı, her zaman ideal olmayan başka şeyler de var. Duyguları olan oyuncular istiyoruz. Bunun takım bağlamına uygun olup olmadığına her zaman bakmak gerekiyor. Ben önce oyuncularla konuşup onlara ‘Bu belki de en akıllıca karar değildi’ demeyi tercih ederim. Sonra mesele kapanır."

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Victor Boniface neden Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı?

Boniface, önümüzdeki haftalarda Bundesliga’da süre almayı umabilir; çünkü Schick’i Avrupa Ligi’nde de uzun süreli dinlenme fırsatlarının beklemediği anlaşılıyor. Boniface bu turnuva için kaydedilmediğinden perşembe günü Lech Poznan karşısında kadroda olmayacak. Bu kararın nedenlerinden biri de güçlü fiziğiyle öne çıkan forvetin yaz sonunda hâlâ olası bir satış adayı olarak görülmesi ve Suudi Arabistan’da transfer döneminin henüz kapanmamış olmasıydı.

Suudi Arabistan kulüplerinin geçmişte Boniface’i transfer etmekle birkaç kez ilgilendiği belirtilmişti. Ocak 2025’te Cristiano Ronaldo’nun kulübü Al-Nassr’a transferi son aşamada gerçekleşmemişti. O dönemde 70 milyon avroluk bir bonservis bedeli konuşuluyordu.



