Schalke 04 Teknik Direktörü Miron Muslic, cumartesi günü kendileri gibi üst lige yükselen SC Paderborn 07'ye Bundesliga'da 8-1 yenilmelerinin ardından oyuncularına sert çıktı. Avusturyalı teknik adam, hezimeti utanç verici olarak nitelendirirken bu sezon düzenli olarak sorumluluk alan tek oyuncunun kaleci Loris Karius olduğunu söyledi.

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Paderborn'dan Bundesliga'da tarihi hezimet

Muslic, takımının yakaladığı fırsatları gole çeviren Paderborn karşısında dağılışını izledikten sonra maç sonunda sert bir değerlendirme yaptı. Stefano Marino, ev sahibi ekibin Bundesliga'da hat-trick yapan ilk oyuncusu oldu. Jano ter Horst, Steffen Tigges, Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic ve Felix Gotze de gol atarken Schalke'nin tek golü Adil Aouchiche'den geldi. Paderborn, bu sonuçla Bundesliga tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti; Schalke'nin ligdeki galibiyet hasreti ise sekiz maça çıktı.

Muslic, kaleci Karius'u ayrı tuttu

Schalke, henüz ikinci dakikada Junior Adamu'nun doğrudan Nahuel Noll'un üzerine çektiği şutla tehlike yarattı. Hee Chan Hwang'ın yerine Edin Dzeko ilk 11'e alınmıştı ancak Schalke daha sonra savunmada dağıldı. Son düdüğün ardından açık konuşan Muslic, tepkisini gizlemedi: “Utanıyorum. Oyun da sonuç da utanç verici. Taraftarlar için utanç verici, Schalke 04 için utanç verici.”

İlk 11 tercihindeki sorumluluğu üstlense de ardından eleştirilerini kaleci dışındaki oyuncularına yöneltti: “İlk 11'in ve dolayısıyla bu maçın başlangıcının tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Ancak bir noktada oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor ve şu anda bunu yapmıyorlar.

“İlk günden beri, her hafta performans gösteren Loris Karius dışında tek bir oyuncu bile sorumluluk almayı başaramadı. Bir kişi bile. Bu tam bir felaket. Takıma liderlik edip onu ileri taşıyamayan diğer tüm oyunculardan hayal kırıklığına uğradım.”

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Savunmadaki çöküş, istikrarlı ilerlemeyi gölgeledi

Paderborn, maç öncesinde sezon boyunca attığı gol sayısına tek bir öğleden sonra ulaştı; duran toplarda ve kontra ataklarda Schalke'nin savunma zaaflarını ortaya çıkardı. Ter Horst, Tjark Scheller'in kafayla aşırdığı topu yine kafayla ağlara gönderdi. Marino ilk yarı bitmeden iki gol attı ve Tigges'in Karius'u aşırtarak kaydettiği golün ardından dört şutta hat-trick'ini tamamladı . Zeitler'in golü, Mertcan Ayhan'ın Sven Michel'e yaptığı faulün ardından Vidovic'in penaltısı ve Gotze'nin golü hezimeti tamamladı.

Kulübün verdiği emeğin hızla boşa gittiği uyarısında bulunan Muslic sözlerini şöyle sürdürdü: “1,5 yılda inşa ettiğimiz her şeyi son hızla yıkıyoruz. Bu, doğal olarak kulüpteki herkes için bir sorun. Çok utanıyorum ve hepimiz utanmalıyız. Bugün Schalke'yi yüzüstü bıraktık. Dortmund derbisini henüz düşünmüyorum bile. Sadece utanıyorum.”

Schalke'yi zorlu Revierderby bekliyor

Schalke'nin bu sarsıcı maçın ardından toparlanmak için fazla zamanı yok. Kritik Borussia Dortmund karşılaşması, Revierderby, yaklaşıyor . Muslic'in, sekiz maçtır kazanamayan ve bütünlüğünü kaybetmiş takıma acilen güven ve savunma disiplini kazandırması gerekiyor. Kaleci dışındaki tecrübeli oyunculardan hemen bir karşılık gelmezse hem takım hem de teknik heyet üzerindeki baskı hızla artacak.