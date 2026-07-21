Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda, favorilerin dışında kalan Paraguay'a karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Nagelsmann'a eleştiriler yağdı. 38 yaşındaki teknik direktöre yöneltilen suçlamalar arasında, turnuva öncesinde (muhtemel) DFB oyuncularının performans düzeyini yerinde yeterince gözlemlememiş olması da yer aldı.

Babbel de ran.de'de bu konuyu ele aldı: "Milli takım teknik direktörü olarak neden büyük turnuvalarda U19 veya U21 takımlarını ziyaret edip en yetenekli oyuncuları izleyemediğini hiç anlamadım. Ayrıca önemli maçlarda da düzenli olarak stadyuma gitmek gerekir. Özellikle Bundesliga'da, ama aynı şekilde uluslararası maçlarda da Barcelona'nın Inter ile oynadığı zaman oraya uçmak gerekir. Jogi Löw ve Hansi Flick bile bu konuda çekingen davranmışlardı, ancak ara sıra sahaya inmişlerdi. Oysa Julian Nagelsmann’da durum aşırıydı.”

1996 Avrupa Şampiyonu’nun yaptığına benzer eleştirileri, bir süre önce eski takım arkadaşı Dietmar Hamann da dile getirmişti. Babbel, Nagelsmann’ın nadir stadyum ziyaretlerinin “hiç kimsenin anlayamadığı tam bir felaket” olduğunu vurguladı. Diğer şeylerin yanı sıra, bu yaz Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkelerden birinde sahadaki koşulları yerinde görmek için 2025’teki ABD’deki Kulüpler Dünya Kupası iyi bir fırsat olabilirdi. “Julian Nagelsmann’ın, diğer birçok teknik direktörün aksine bunu neden başaramadığı anlaşılmaz.”

Buna ek olarak Nagelsmann’ın tavsiyelere de kulak asmadığını belirtti. Babbel, örnek olarak kaptan Joshua Kimmich’in doğru pozisyonu hakkındaki tartışmayı gösterdi: “Benim asıl eleştirim şudur: Birçok eski üst düzey oyuncu bir şey söylüyorsa, en azından bir kez dinlerdim. Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller ve diğerleri gibi. Bu sadece benim görüşüm değildi. Tabii ki ‘Babbel’in hiçbir şeyden haberi yok’ denebilir. Ancak bu kadar çok kişi de sesini yükseltip milli takım teknik direktörünün yanlış yolda olduğunu düşünüyorsa, bunu ciddiye almak gerekir."

"İşler bu kadar feci şekilde ters giderse, eleştirilerin gelmesine şaşmamak gerekir," dedi Babbel. "Bu rolde böyle bir izlenim bırakıyorsan, Felix Magath’ın ‘yükün fazla’ demesine şaşmam."

Julian Nagelsmann’ın halefi: Markus Babbel, Jürgen Klopp’u dört gözle bekliyor

Takımın elenmesinin hemen ardından Nagelsmann, görevde kalmak istediğini vurgulamıştı. Ancak rüzgâr hızla yön değiştirdi ve Almanya’ya dönüşünün ardından Frankfurt’ta DFB’nin üst düzey yetkilileriyle yapılan zirvenin ardından eski Bayern ve Leipzig teknik direktörünün istifası geldi.

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Halefi hazır bekliyor; Jürgen Klopp’un Nagelsmann’ın yerini alması bekleniyor. Bu hafta içinde bu haber duyurulabilir ve Babbel için eski Liverpool teknik direktörü, mantıklı ve doğru seçim. Klopp, “son 20 yılın en iyi Alman teknik direktörü”ymüş. Mainz’da, Dortmund’da ya da Liverpool’da olsun, çığır açan işler başarmış. Süreklilik, yenilikçilik ve olağanüstü teknik direktörlük yetkinliğini temsil ediyor. Julian’da belki eksik olan deneyime sahip ve iyi bir iletişimci.”

Sonuç olarak şöyle diyor: “Onun kalitesine ulaşabilecek başka bir isim aklıma gelmiyor. Bu nedenle bu transfer gerçekleşirse çok sevinirim. Çünkü o zaman yeniden bir umut havası oluşur ve hepimiz milli takıma olan ilgimizi geri kazanırız.”